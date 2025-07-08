快訊

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

11縣市深夜大雨特報！低壓帶、西南風助攻 新北、桃竹苗小心大雷雨

上緯投控處分上緯新材59%股權 估處分利益46至62億元

中央社／ 台北8日電

上緯投控今天召開審計委員會及董事會，並在重大訊息記者會中宣布，決議通過處分Swancor投資的子公司上緯新材59.21%股權，以每股人民幣7.78元出售，交易總金額約人民幣18.58億元，預估稅前處分利益約新台幣46.27至62.84億元。

此次股權出售後，上緯投控對上緯新材直接與間接持股比率為20%，此交易後續將召開股東臨時會決議，上緯投控董事長蔡朝陽表示，公司將有更多資源投注在跨領域產業。

上緯投控指出，交易相對人為上海智元恒岳科技合夥企業（有限合夥）、上海致遠新創科技設備合夥企業（有限合夥），其核心技術及業務發展在智能機器人領域。雙方看好複合材料在機器人產業鏈的應用發展與商機，上緯樂見策略投資人加入，能為上緯新材帶來更多的資源投入，有助上緯新材未來發展。

蔡朝陽表示，上緯投控自2016年轉型為投資業，投控公司為了創造更大的企業價值，有必要進行資源配置及投資組合優化，以支持公司長期發展，聚焦核心業務與未來成長動能。

他說，未來公司將有更多資源投注在跨領域產業，包括但不限於低碳循環經濟產業、機器人及低空經濟領域等發展。以長期價值成長布局，達到整合產業資源、提高股東權益。

上緯 機器人 股東臨時會

相關新聞

程泰集團二代接班 楊舒涵、楊丞鈞分別接任程泰與亞崴董座

工具機大廠程泰集團旗下程泰（1583）、亞崴（1530）8日同步召開臨時董事會，完成董事長改選。其中，程泰董事長由楊舒涵...

台中百貨零售市場上半年業績下滑14.2% 幅度寫歷年同期之最

大台中百貨零售市場上半年業績統計出爐，受到全台百貨「店王」台中新光三越因氣爆事件遭勒令停業影響，各家百貨商場上半年營業額...

FUSO對聯邦快遞首批純電貨卡 eCanter正式交車

商用車領導品牌FUSO攜手全球物流龍頭FedEx，共同邁向碳中和願景。FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司...

程泰、亞崴完成二代接班 楊舒涵和楊丞鈞接董事長

工具機大廠程泰集團完成二代接班，程泰和亞崴在6月下旬公告董事長暨執行長楊德華辭職，程泰今天召開董事會，推選楊德華長女、原...

麻辣鍋x國寶展！青花驕再攜手故宮 打造沉浸式「文物入席」食尚體驗

青花驕再度攜手國立故宮博物院，開啟餐飲與藝術跨界聯名的全新篇章。雙方合作以「文物入席」為概念，結合麻辣鍋饗宴與國寶級展演...

台灣麥當勞減廢減塑再進一步 大麥克、麥香魚包裝「盒轉紙」

台灣麥當勞長期關心環境永續議題，並持續以多元、循環的概念思考包裝策略，希望減少環境負擔。今年七月起，麥當勞包裝旅程有了新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。