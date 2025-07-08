上緯投控處分上緯新材59%股權 估處分利益46至62億元

上緯投控今天召開審計委員會及董事會，並在重大訊息記者會中宣布，決議通過處分Swancor投資的子公司上緯新材59.21%股權，以每股人民幣7.78元出售，交易總金額約人民幣18.58億元，預估稅前處分利益約新台幣46.27至62.84億元。

此次股權出售後，上緯投控對上緯新材直接與間接持股比率為20%，此交易後續將召開股東臨時會決議，上緯投控董事長蔡朝陽表示，公司將有更多資源投注在跨領域產業。

上緯投控指出，交易相對人為上海智元恒岳科技合夥企業（有限合夥）、上海致遠新創科技設備合夥企業（有限合夥），其核心技術及業務發展在智能機器人領域。雙方看好複合材料在機器人產業鏈的應用發展與商機，上緯樂見策略投資人加入，能為上緯新材帶來更多的資源投入，有助上緯新材未來發展。

蔡朝陽表示，上緯投控自2016年轉型為投資業，投控公司為了創造更大的企業價值，有必要進行資源配置及投資組合優化，以支持公司長期發展，聚焦核心業務與未來成長動能。

他說，未來公司將有更多資源投注在跨領域產業，包括但不限於低碳循環經濟產業、機器人及低空經濟領域等發展。以長期價值成長布局，達到整合產業資源、提高股東權益。