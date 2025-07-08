快訊

川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

11縣市深夜大雨特報！低壓帶、西南風助攻 新北、桃竹苗小心大雷雨

FUSO對聯邦快遞首批純電貨卡 eCanter正式交車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
首批純電貨卡eCanter正式交車。圖／業者提供
首批純電貨卡eCanter正式交車。圖／業者提供

商用車領導品牌FUSO攜手全球物流龍頭FedEx，共同邁向碳中和願景。FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT）於日前舉辦交車儀式，聯邦快遞宣布引進FUSO eCanter正式投入都市物流配送行列，展現雙方共同實踐永續運輸的堅定決心。

FUSO eCanter作為台灣市售首款電動輕型貨卡，兼具零排放、低噪音與高機動性等特點，為物流企業提供兼顧效能與永續的運輸方案。未來FUSO也將持續提供最符合市場需求的產品，協助產業推動永續運輸。

DTAT執行長朴正祐與聯邦快遞台灣區總經理蘇智民共同見證雙方的重要里程碑。交車儀式中，DTAT執行長朴正祐表示：「FUSO eCanter是一款經過全球實地驗證、性能與效率兼備的純電卡車，能夠滿足台灣複雜多變的都會配送需求。我們將持續擴展多元產品線，協助企業落實智慧綠色物流，實踐運輸產業永續發展的願景。」聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「聯邦快遞正朝著2040年實現全球營運碳中和的目標邁進，而車隊電動化正是實現這一目標的關鍵路徑之一。此次導入電動配送貨車，不僅展現我們對環境永續的堅定承諾，也為台灣物流產業在能源成本與營運效率方面帶來實質效益。」

總經理 願景

延伸閱讀

FUSO eCanter「純電堅達」正式交車聯邦快遞！加速台灣物流邁向淨零未來

電池組不一樣！全新Kia EV5前驅純電休旅韓國首次公開

Hyundai全新純電車慕尼黑車展有望登場！對標Kia EV2、改搭集團全新車載系統

鴻海電動巴士可望出海！傳FUSO評估引進Model T

相關新聞

程泰集團二代接班 楊舒涵、楊丞鈞分別接任程泰與亞崴董座

工具機大廠程泰集團旗下程泰（1583）、亞崴（1530）8日同步召開臨時董事會，完成董事長改選。其中，程泰董事長由楊舒涵...

台中百貨零售市場上半年業績下滑14.2% 幅度寫歷年同期之最

大台中百貨零售市場上半年業績統計出爐，受到全台百貨「店王」台中新光三越因氣爆事件遭勒令停業影響，各家百貨商場上半年營業額...

FUSO對聯邦快遞首批純電貨卡 eCanter正式交車

商用車領導品牌FUSO攜手全球物流龍頭FedEx，共同邁向碳中和願景。FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司...

程泰、亞崴完成二代接班 楊舒涵和楊丞鈞接董事長

工具機大廠程泰集團完成二代接班，程泰和亞崴在6月下旬公告董事長暨執行長楊德華辭職，程泰今天召開董事會，推選楊德華長女、原...

麻辣鍋x國寶展！青花驕再攜手故宮 打造沉浸式「文物入席」食尚體驗

青花驕再度攜手國立故宮博物院，開啟餐飲與藝術跨界聯名的全新篇章。雙方合作以「文物入席」為概念，結合麻辣鍋饗宴與國寶級展演...

台灣麥當勞減廢減塑再進一步 大麥克、麥香魚包裝「盒轉紙」

台灣麥當勞長期關心環境永續議題，並持續以多元、循環的概念思考包裝策略，希望減少環境負擔。今年七月起，麥當勞包裝旅程有了新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。