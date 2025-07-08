FUSO對聯邦快遞首批純電貨卡 eCanter正式交車

商用車領導品牌FUSO攜手全球物流龍頭FedEx，共同邁向碳中和願景。FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT）於日前舉辦交車儀式，聯邦快遞宣布引進FUSO eCanter正式投入都市物流配送行列，展現雙方共同實踐永續運輸的堅定決心。

FUSO eCanter作為台灣市售首款電動輕型貨卡，兼具零排放、低噪音與高機動性等特點，為物流企業提供兼顧效能與永續的運輸方案。未來FUSO也將持續提供最符合市場需求的產品，協助產業推動永續運輸。

DTAT執行長朴正祐與聯邦快遞台灣區總經理蘇智民共同見證雙方的重要里程碑。交車儀式中，DTAT執行長朴正祐表示：「FUSO eCanter是一款經過全球實地驗證、性能與效率兼備的純電卡車，能夠滿足台灣複雜多變的都會配送需求。我們將持續擴展多元產品線，協助企業落實智慧綠色物流，實踐運輸產業永續發展的願景。」聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示：「聯邦快遞正朝著2040年實現全球營運碳中和的目標邁進，而車隊電動化正是實現這一目標的關鍵路徑之一。此次導入電動配送貨車，不僅展現我們對環境永續的堅定承諾，也為台灣物流產業在能源成本與營運效率方面帶來實質效益。」