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協易機發布重訊澄清 提醒投資人慎防投資詐騙

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

沖床龍頭協易機（4533）8日發布重訊澄清，表示公司近期接獲民眾反應，疑似有不肖人士在社交軟體（如：Line群組），冒用公司之子公司「協達投資」名義，誘導民眾產生錯誤認知，進行投資。

協易機特別提醒投資人，務必要慎防投資詐騙。「協達投資」為協易機100%持股的子公司。

協易機鄭重聲明，「協達投資」與此類炒作投資行為均無任何關聯，並敦促所有投資人提高警惕。如果有任何人聲稱代表「協達投資」提供投資機會或股票申購，請務必謹慎行事，切勿將個人或財務信息提供給不明來源。

協易機表示，如果民眾懷疑自己已被詐騙鎖定或成為受害者，請立即向相關部門報案。

協易機今天同步公告6月自結合併營收為3.15億元、年減8.1%；累計上半年合併營收20.28億元、年增18.6%。

營收 詐騙

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