航太國防工業展9月登場 本土造船廠秀國艦國造實力

2025年台北國際航太暨國防工業展9月登場，貿協表示，今年展會吸引來自14國逾400家廠商參展，使用超過1400個攤位，攤位數相較去年成長4成。此外，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等本土造船廠今年首度參展，展現國艦國造實力。

隨著國際局勢日益緊張，國防科技正快速成為全球競逐的戰略焦點，2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2025）將於9月18日至20日登場。

外貿協會今天發布新聞稿表示，今年展會以「Future Defense, Boundless Innovation」為主軸，聚焦先進國防、永續飛行、韌性供應鏈、無人未來4大趨勢主題，參展單位包含國防部、太空中心、航太公會、國防產業發展協會、亞創中心、AIT（美國在台協會），以及漢翔、雷虎科技、中光電、仁寶電腦、昇達科、Lockheed Martin、Northrop Grumman、BAESystems、L3Harris、Airbus等國內外廠商。

貿協表示，台灣正積極推動「國防自主政策」與「AI新十大建設」，TADTE 2025不僅是產業實力的對外展現平台，更是政策落實與應用成果的具體展現，從國造艦艇、監偵無人機、AI模組辨識系統，到地面接收站與衛星關鍵元件，展會完整呈現「政策、產業、應用」三位一體的國防科技布局。

受惠於「國艦國造」政策驅動，貿協表示，龍德造船、中信造船、台灣國際造船等本土造船廠今年首度參展亮相，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌台灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。

為擴大產業交流與國際合作，貿協表示，TADTE2025將舉辦多場焦點活動，國際趨勢論壇將邀請來自美國、德國、日本、以色列等國的產業公協會主席、政策推手與技術領導者，共同探討全球軍工供應鏈的韌性與創新布局。

貿協表示，新品技術發表會則聚焦AI模組、空地聯防系統等最新國防與航太應用，商機媒合洽談會將提供參展廠商與國際採購單位直接對接的機會，強化全球市場拓展。