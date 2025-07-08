麻辣鍋x國寶展！青花驕再攜手故宮 打造沉浸式「文物入席」食尚體驗

青花驕再度攜手國立故宮博物院，開啟餐飲與藝術跨界聯名的全新篇章。雙方合作以「文物入席」為概念，結合麻辣鍋饗宴與國寶級展演，打造前所未有的沉浸式文化美學體驗。王品（2727）表示，以去年聯名的經驗來看，品牌聲量與門市回訪率皆有顯著提升，今年也預估活動期間營收可望較同期成長約15%。

青花驕與故宮共同研發菜色包括充滿東方酒香層次搭配復刻故宮典藏「青花番蓮紋盤」盛裝的「紹興酒香和牛三拼」、以故宮國寶文物「毛公鼎」設計發想的「驕公鼎肩小排牛肉麵」，佐以宮廷御宴常見的甜點「冰心琥珀綠豆糕」，每一道皆精緻詮釋青花驕對食材與美學的堅持。

顧客在用餐同時，亦能近距離欣賞翠玉白菜、肉形石與毛公鼎三大國寶，並沉浸於《清明上河圖》等歷代經典文物所構築的空間氛圍之中，展開一場融合歷史與味蕾、藝術與生活的風雅之旅。

此次推出故宮聯名四人套餐，不僅是視覺與藝術的展演，更是廚藝與食材美學的極致詮釋。首推搭配復刻故宮典藏「青花番蓮紋盤」盛裝的「紹興酒香和牛三拼」，嚴選日本A5和牛，佐以紹興酒香入味，酒香隨脂香層層綻放，輕涮麻辣鍋，鮮香麻交融，溫潤深邃、令人回味上癮。以故宮國寶文物「毛公鼎」設計之「驕公鼎」為器的「驕公鼎肩小排牛肉麵」，特別以虹吸壺高溫手沖麻辣湯底，將麻辣風味凝聚於一壺之中，香氣與辛麻精華瞬間釋放，桌邊秀如同一場味覺儀式。現刨肩小排，輕燙即熟、鮮香四溢，手工拉麵吸附麻辣湯汁，入口香麻鮮辣中帶一絲清雅，演繹極致層次。最後，以宮廷御宴中的精緻甜點「冰心琥珀綠豆糕」作為結尾，細緻的綠豆糕包裹鹹蛋黃餡，口感層次豐富，令人回味無窮。

青花驕也與故宮攜手推出全新「五感立體味型展」以藝術入味，讓國寶演繹生活，首度讓文物從展櫃進入餐廳走向餐桌，更融合視覺、味覺與空間策展，打造沉浸式用餐體驗。步入青花驕，故宮三寶微型展率先迎賓，引領來客感受歷史的雅緻氛圍。觀眾進入包廂仿若走入博物館展廳、或仿若走入畫中體驗歷史繁華再現於《清院本 清明上河圖》巨幅場景，或徜徉《清 王炳仿趙伯駒桃源圖卷》的山水幽境，藝術與餐饗彼此交融。

彩蛋是故宮x台達電子（2308）（光陣三維、三奇壹號）新一代產學合作團隊協力製作《會動的清明上河圖》數位動畫部分片段將於本次活動首度發表，讓喜愛青花驕的粉絲觀眾可以在台北中山北旗艦店優先觀賞體驗。餐展突破博物館框架，不僅是一場餐食饗宴，更結合藝術及數位展演，將味覺與美學交織融入觀眾生活創造美好記憶時刻。

此外，9月起，青花驕攜手故宮再推出聯名限量禮盒，讓藝術不再只屬於展櫃，更能隨手珍藏、伴你日常。禮盒內收錄三款專屬設計青花椒黑美人烏龍茶、青花椒白陶烏龍茶與青花椒香氛，從品茗到聞香，皆蘊藏東方生活的節奏與風雅，為喜愛質感生活的您帶來一份專屬的靜謐儀式。無論自用或贈禮，皆是凝聚品味與文化的心意之選。這不僅是一份茶香禮盒，更是一件流動於生活中的藝術品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康