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程泰、亞崴完成二代接班 楊舒涵和楊丞鈞接董事長
工具機大廠程泰集團完成二代接班，程泰和亞崴在6月下旬公告董事長暨執行長楊德華辭職，程泰今天召開董事會，推選楊德華長女、原任程泰總經理楊舒涵新任董事長，亞崴今天董事會也選任楊德華長子、亞崴董事楊丞鈞新任董事長。
程泰也公告，將於9月4日召開股東臨時會，補選3席董事。
產業人士表示，楊德華將退居第二線，可能擔任程泰集團會長一職，未來楊德華也會持續關注台灣工具機產業發展動向。
楊德華先前接受記者電訪表示，子女已在美國子公司和集團內部累積多年歷練，加上時機成熟，「可以放心交棒了」。
根據年報資料，楊舒涵曾擔任程泰管理部經理，目前也擔任程泰中國大陸吳江子公司董事長、程泰蘇州子公司董事長；楊丞鈞擔任金丞投資負責人、益全機械董事長、博鑫投資負責人、宇隆董事等職。
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