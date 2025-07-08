快訊

明、後2天水氣更多！中南部仍須注意降雨 10天後恐又有颱風生成

南鯤鯓代天府牌樓倒塌非偶然？ 民俗專家示警：這些人小心了

談判不順利？台灣沒入首波新關稅名單 許舒博曝鐵板：無法像越南一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

程泰、亞崴完成二代接班 楊舒涵和楊丞鈞接董事長

中央社／ 台北8日電
工具機廠程泰和亞崴8日分別召開董事會，選任楊舒涵和楊丞鈞接董事長，原任董事長暨執行長楊德華（圖）辭職後交棒二代接班。記者宋健生／攝影
工具機廠程泰和亞崴8日分別召開董事會，選任楊舒涵和楊丞鈞接董事長，原任董事長暨執行長楊德華（圖）辭職後交棒二代接班。記者宋健生／攝影

工具機大廠程泰集團完成二代接班，程泰和亞崴在6月下旬公告董事長暨執行長楊德華辭職，程泰今天召開董事會，推選楊德華長女、原任程泰總經理楊舒涵新任董事長，亞崴今天董事會也選任楊德華長子、亞崴董事楊丞鈞新任董事長。

程泰也公告，將於9月4日召開股東臨時會，補選3席董事。

產業人士表示，楊德華將退居第二線，可能擔任程泰集團會長一職，未來楊德華也會持續關注台灣工具機產業發展動向。

楊德華先前接受記者電訪表示，子女已在美國子公司和集團內部累積多年歷練，加上時機成熟，「可以放心交棒了」。

根據年報資料，楊舒涵曾擔任程泰管理部經理，目前也擔任程泰中國大陸吳江子公司董事長、程泰蘇州子公司董事長；楊丞鈞擔任金丞投資負責人、益全機械董事長、博鑫投資負責人、宇隆董事等職。

程泰 董事長

延伸閱讀

全民權證／宇隆 選價內外10%

接軌新板 Tpark特區　新廠辦需求旺

日月光啟動二代接班 董座長女張淡堯進董事會

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

相關新聞

程泰、亞崴完成二代接班 楊舒涵和楊丞鈞接董事長

工具機大廠程泰集團完成二代接班，程泰和亞崴在6月下旬公告董事長暨執行長楊德華辭職，程泰今天召開董事會，推選楊德華長女、原...

麻辣鍋x國寶展！青花驕再攜手故宮 打造沉浸式「文物入席」食尚體驗

青花驕再度攜手國立故宮博物院，開啟餐飲與藝術跨界聯名的全新篇章。雙方合作以「文物入席」為概念，結合麻辣鍋饗宴與國寶級展演...

台灣麥當勞減廢減塑再進一步 大麥克、麥香魚包裝「盒轉紙」

台灣麥當勞長期關心環境永續議題，並持續以多元、循環的概念思考包裝策略，希望減少環境負擔。今年七月起，麥當勞包裝旅程有了新...

Gogoro：關稅變數影響不大 下半年市況盼新氣氛

睿能創意（Gogoro）代理執行長姜家煒今天表示，關稅變數對Gogoro和台灣機車市場影響不大，對東南亞市場沒有影響，下...

全家鮮食首攜金門酒廠、打造八款酒香鮮食 業績看增兩成

「全家」（5903）攜手「金門酒廠」打造酒香系限定新品，首度簽訂品牌直接授權三年合約。「全家」使用金門高粱酒入料，推出各...

豐興廢鋼、鋼筋、型鋼平盤與東鋼不同調 鋼市分歧

豐興（2015）8日開盤，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，另家大廠東鋼（2006）則宣布廢鋼收購價每公噸降200元，以貼近國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。