台灣麥當勞減廢減塑再進一步 大麥克、麥香魚包裝「盒轉紙」

台灣麥當勞長期關心環境永續議題，並持續以多元、循環的概念思考包裝策略，希望減少環境負擔。今年七月起，麥當勞包裝旅程有了新的里程碑，其中，大麥克、麥香魚、6塊/10塊麥克鷄塊及蘋果派的包裝，自「紙盒」轉換為「包裝紙」或「紙袋」；在減少紙漿資源使用的同時，更引領業界，全面移除包裝紙內層的塑膠淋膜，進一步減少塑料的使用。

部分產品「盒轉紙」與「移除包裝紙塑膠淋膜」，歷經三年的研發與餐廳測試；而「盒轉紙」這項改變，在過去幾個月的測試期間，也收到來自消費者的正面回饋，認為「包裝紙」或「紙袋」不只提升用餐方便性，也減少垃圾量，間接對環境友善。

麥當勞表示，以紙包裝取代紙盒，每年約可減少10,000棵樹木資源；包裝紙移除塑膠淋膜，每年則可減少使用86噸塑膠。從小細節做起，小改變也能累積成環境的大美好。

盒裝out，紙包in！包裝減量、環境減廢要為大麥克、麥香魚換新衣，包裝紙大小、紙張厚度、材質與包法都必須「量身打造」。以麥香魚為例，因為麵包是以「蒸」的方式調理，必須選用類似烤盤紙的包裝紙，以同時達到防油又透氣的效果，避免麵包因水氣變得潮濕甚至沾黏在包裝紙上。

而經典產品大麥克「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜」與三層麵包的設計，也讓包裝「盒轉紙」的過程充滿挑戰；如何讓員工操作順手、消費者有好的使用體驗，包裝設計如何展現大麥克經典感，研發團隊取經法國與韓國麥當勞，經過餐廳廚房實際演練，與十多次版本調整，才終於拍板定案。

為保護環境永續及食品安全，麥當勞透過包裝研發，自2008年起，包裝袋就不使用含有PFOA、PFOS等長鏈氟化物的防油劑，更在2024年將所有包裝袋，改為無添加氟化物的防油紙。

2025年七月起，麥當勞更進一步引領業界，移除所有包裝紙的內層塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代。為了和塑膠淋膜說掰掰，從紙材選擇、功能性材料研發、油墨材質調整到印刷面積的細節設計，光是實驗與測試，就花了近三年時間。防油效果不變、透氣性更佳，並減少塑料對環境的影響。

麥當勞持續透過負責任採購（Responsible Sourcing）、轉換材質（Replace）、包裝減量（Reduce/Reuse）、強化回收（Recycle） 4R角度思考包裝策略，環保旅程已進行十多年 （詳附件）。近期除盒轉紙「減廢」、包裝紙去塑膠淋膜「減塑」外，目前也有200多家麥當勞餐廳已導入內用杯，減少一次性飲料杯的使用。

麥當勞餐廳的內用杯，是以穩定性高的食品用級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，無添加雙酚A或塑化劑，並經第三方驗證、符合國家食品容器包裝衛生標準。而內用杯回收後，會先人工沖洗並檢視外觀，再放進德國品牌清洗機、以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。