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全家鮮食首攜金門酒廠、打造八款酒香鮮食 業績看增兩成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家鮮食首攜金門酒廠，打造八款酒香鮮食，業績看增兩成。記者侯思蘋／攝影
全家鮮食首攜金門酒廠，打造八款酒香鮮食，業績看增兩成。記者侯思蘋／攝影

「全家」（5903）攜手「金門酒廠」打造酒香系限定新品，首度簽訂品牌直接授權三年合約。「全家」使用金門高粱酒入料，推出各式期間限定酒香系美食，首波主打金門高粱香檸凍美式、SOHOT炎選酒香串燒系列等八項商品，品類橫跨杯裝飲品、新型態熟食區、主食等品項，預期帶動業績成長兩成。

近年無酒精飲食風潮於年輕世代興起，樂於追求舒心、無負擔的生活風格，看見這股商機潛力，「全家」與金門酒廠跨界合作，研發一系列以金門高粱酒入料的特色美食，酒精含量皆低於0.5%，屬於一般食品，亦可同時感受金門高粱酒蘊含的醇厚芳香。

全家便利商店總經理薛東都表示，「全家」與金門酒廠合作多年，已建立深厚的夥伴合作基礎，此次很榮幸獲得金門酒廠品牌直接授權合作，強強聯手打造8款酒香入料的特色美食。「全家」泛鮮食已成為差異化吸客關鍵，透過「本質精進」、「趨勢洞察」、「全餐期支援」三大策略，去年創下超過300億業績，且持續成長，此次雙方合作品類橫跨杯裝飲品、新型態熟食區、主食等，全台消費者到巷口「全家」就能品嚐金門高粱酒入料的酒香美食，並期待與金門酒廠以本次合作為起點，持續推廣獨具特色的台灣美味。

首度品牌直接授權與「全家」通路合作的金門酒廠董事長吳昆璋則表示，金門酒廠近年來以多角化經營策略積極進攻年輕市場，看準「全家」遍布全台的通路優勢、鮮食創新研發能力及廣大的消費客群，再加上雙方創意研發的授權鮮食產品，將能讓金門酒廠接觸更多年輕族群。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店 消費 金門

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