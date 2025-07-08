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鼎越開發「京華廣場聯貸案」修約 7月、11月將提前還款15億元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
中石化與鼎越公司今於證交所召開記者會，中石化總經理陳穎俊（右）、鼎越財務長蔡志章（左）。圖／中石化提供
中石化與鼎越公司今於證交所召開記者會，中石化總經理陳穎俊（右）、鼎越財務長蔡志章（左）。圖／中石化提供

中石化與鼎越公司今於證交所召開記者會，對外說明「京華廣聯貸案」最新進展。中石化表示，旗下重要子公司鼎越開發的聯貸案，已獲金融機構多數決同意修訂契約內容，豁免部分原先設定的承諾條款。由於鼎越持有的「京華廣場」土地因司法程序遭裁定扣押，導致銷售停滯，影響聯貸契約履行，銀行團決議豁免其至今年7月底止應補足的銷售率缺口，並同步修約，增列提前還款承諾。

京華廣場聯貸案原為威京集團旗下京華城的都更計畫，因前台北市政府核准容積獎勵比例爭議，自2024年底起引發北檢調查，包括前市長柯文哲等多人遭起訴。由於土地目前遭法院裁定扣押，導致銷售作業停擺，進而影響鼎越開發聯貸條件，需與銀行團重新協商履約安排。

中石化指出，鼎越承諾將於今年7月提前償還5億元、11月5日前再提前償還10億元，共計15億元，藉以改善財務結構並維持與銀行團合作關係。

中石化表示，將規劃處分高雄前鎮區土地，所得資金除用於償還銀行借款，也可挹注營運資金。未來將持續提升營運效率與推動轉型，以維護股東及利害關係人權益。

中石化 京華城 聯貸案 華廣

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