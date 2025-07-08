「國民阿嬤」陳淑芳陪你學理財 三商美邦人壽「樂齡金安心」全台開課

退休不是變老，而是重新出發的開始。當收入減少、生活型態改變，健康與資產成為生活中的新考驗，退休族群難免感到不安。許多銀髮族在面對突如其來的空閒時間與財務轉變時，往往缺乏方向，尤其在醫療支出、詐騙風險與身體退化等問題交織下，更容易對未來感到迷惘。為協助長者減輕焦慮、建立自信，三商壽（2867）今年再度啟動樂齡關懷行動，攜手財團法人老五老基金會，推出《樂齡金安心 財富健康我都要》公益活動，巡迴全台六大城市，免費開放60歲以上民眾報名參加。

三商美邦人壽表示，本次活動跳脫傳統講座形式，整合退休理財、防詐教育、健康促進三大主題，透過互動桌遊與專業指導，引導長者建立正確理財觀念、避開騙局，同時從日常運動中提升行動力，讓退休生活走得更穩、更安心。首場將於8月1日登場，特別邀請國民阿嬤「陳淑芳」親臨現場，陪伴長輩參與課程互動，以溫暖行動傳遞健康與財富的重要價值。7月10日中午12點整開放報名，歡迎60歲以上長者與親友踴躍報名。

延續2024年「處騙不驚 樂活防詐」的廣大迴響，三商美邦人壽攜手刑事局講師走進全台社區，透過生動案例與情境演練，教導長者識破詐騙手法，活動場場爆滿、滿意度高達96%，深獲長輩肯定。從互動中也觀察到，許多60歲以上的長者正面臨退休後的生活轉變與財務壓力，不僅擔心醫療支出、退休金不足，更苦於生活缺乏節奏與社交連結，對未來感到迷惘。

為回應這樣的需求，今年活動升級推出《樂齡金安心 財富健康我都要》公益課程，結合金融理財、防詐教育、健康促進三大核心，打造銀髮族專屬的「財富防護力+生活行動力」。活動中設計了「理財金安心」大富翁桌遊，搭配資深講師引導，讓參與者在遊戲中理解投資陷阱與資產配置，降低學習門檻、不再害怕談錢。同時，臨床資歷豐富的物理治療師也將現場教學「健康動一動」居家伸展操，針對痠痛與退化問題，提供實用、安全的日常活動建議，幫助長者重拾身體信心，活得更自在。

三商美邦人壽《樂齡金安心 財富健康我都要》將走進台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等六大城市，陪伴長者守護人生下半場的財富與健康。首場台北場特別邀請金馬影后陳淑芳親自出席，陪大家一起玩理財桌遊、動健康伸展操，現場更準備了豐富好禮與驚喜互動，氣氛溫暖又實用。