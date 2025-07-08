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中石化子公司聯貸案 獲同意豁免暨修約

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中石化與鼎越公司8日於證交所共同召開記者會，由中石化總經理陳穎俊（右）與鼎越開發公司財務長蔡志章共同主持。記者謝柏宏／攝影
中石化與鼎越公司8日於證交所共同召開記者會，由中石化總經理陳穎俊（右）與鼎越開發公司財務長蔡志章共同主持。記者謝柏宏／攝影

中石化（1314）與重要子公司鼎越公司8日於證交所共同召開記者會，說明鼎越公司就聯貸案已與聯貸金融機構豁免部分承諾條款。中石化總經理陳穎俊表示，經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免2025年7月底前應補足第三次銷售率檢核之差額及增加提前還款承諾。

陳穎俊表示，因應鼎越公司之京華廣場土地受裁定扣押的影響，使其銷售暫停，業經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免2025年7月底前應補足第三次銷售率檢核之差額及增加提前還款承諾；借款人鼎越公司承諾於2025年7月提前償還新台幣5億元及2025年11月5日前提前償還10億元。

陳穎俊表示，公司及鼎越公司將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。

中石化將規劃處分高雄前鎮區之土地，除償還金融機構借款外，亦可充實營運資金。未來，中石化公司仍將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人之權益。

中石化 新台幣 聯貸案

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