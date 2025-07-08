企業租賃轉向 第2季小坪數交易撐起A級辦公出租市場

仲量聯行8日舉辦2025年第2季市場記者會，解析2025年上半年台北市A級辦公市場及台灣商用不動產買賣市場的最新趨勢與展望。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，受對等關稅政策與新台幣升值雙重壓力影響，企業延續審慎態度，不論在辦公室租賃或資產配置上皆採取保守策略。2025年第2季台北市A級辦公市場總成交量為7,020坪，2025年上半年累計達20,258坪，較去年同期減少17%，反映企業決策周期拉長、租賃市場動能趨緩。

仲量聯行指出，第2季A辦租賃成交中，小於200坪的小單位成交占比高達48%，為支撐租賃市場需求的主要動力。相較之下，700坪以上的大坪數成交占比較上季顯著下降11%，顯示企業面對大規模搬遷案與擴編決策更為保守，決策周期相對延長。

與此同時，商務中心與共享空間等彈性場域的租賃交易件數亦較以往顯著增加，反映企業在不確定性下傾向採取空間靈活化策略。

台北核心商業區仍為市場主要租賃熱區，第2季成交量達6,512 坪，占整體市場93%；各次級市場表現平均，為近五季以來首次出現此等分布現象，反映企業選址考量更趨多元。

第2季租戶產業結構亦呈現多元樣貌，前五大成交產業為消費零售、醫藥生技、財務金融、媒體通訊與地產／建築／工程，分別占成交量的14%至17%，顯示各產業皆持續積極布局優質辦公空間。

第2季核心商業區因新供給釋出，整體空置率上升0.3個百分點至6.7%。

次級市場中，第2季「皇翔台北廣場」去化表現亮眼，成功完成三筆租賃交易，使包括西區、松江南京等地的其他次級市場空置率明顯下降1.2%；敦南次級市場因吸引具成本意識租戶進駐，空置率亦減少1%；相對地，敦北次級市場因冠德民權新案加入，空置率上升3.7%。

租金方面，第2季核心商業區租金成長動能穩定，但季增幅由0.33%放緩至0.07%，年增率維持0.63%。儘管漲勢降溫，整體市場仍具韌性，平均每坪月租金由去年同期的3,196元，上漲至第2季的每坪月租金3,216元。

次級市場中，敦北次級市場季增幅達0.28%，後續「冠德民權」將加入新供給，租金趨勢值得觀察；敦南次級市場終止連五季持平，第2季漲幅達0.17%；其他次級市場則維持溫和成長，整體呈現平穩上揚格局。

根據仲量聯行統計，2025年第2季南港商業區A辦租賃成交量僅508坪，占整體台北市A辦成交量的7%，顯示成交動能明顯放緩。

仲量聯行觀察指出，南港商辦供給以大面積物件為主，在企業普遍採取保守決策態度的背景下，搬遷與擴編計畫多處於觀望階段，導致整體需求縮手。

從產業結構觀察，第2季南港成交主力來自製造相關的「其他產業」，占比高達69%，科技產業則以31%居次，反映南港在非核心科技業的吸引力仍具支撐。

值得注意的是，雖然成交量有限，但第2季市場仍持續去化庫存，空置率進一步由18.1%降至17.9%，顯示部分中小型單位仍有穩定吸納力。

然而，下半年市場將面臨顯著的新增供給壓力，包括「中華電信南港商業大樓」與「世界明珠A棟」兩大案預計完工，將為市場帶來17,384坪新供給，預期整體空置率將再度走高，市場競爭態勢將更加激烈。

在租金方面，受惠於首季台壽C3新案釋出帶動，南港第2季平均租金微幅上漲，由每坪月租金2,352元調升至2,366元，季增率為0.58%。儘管價格小幅上揚，但考量供給增加與需求轉趨保守，未來租金成長空間有限。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，台北核心商業區與南港商業區整體A辦租金水準受到新落成大樓支撐，第2季整體租金呈現微幅上揚。

游淑芬分析，面對第3季大量新供給入市，業主需及早調整租賃策略，例如延長免租期、提供彈性租期與裝修方案，方能維持競爭力與出租表現。

游淑芬指出，從成交結構觀察，第2季近五成交易屬於小坪數單位，顯示市場需求已轉向更具彈性與靈活性的空間方案。隨著供給擴大，租戶在議價上將擁有更大空間，爭取租金優惠與彈性條件的能力亦相對提升。