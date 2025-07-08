2025年傑出生技產業獎出爐 生達、葡萄王、友霖等15家廠商獲獎

台灣生物產業發展協會8日公布，「2025 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」得主出爐。生達（1720）、友霖（4166）、漢康-KY（7827）等15家機構與產品技術脫穎而出，展現台灣生技產業在創新、研發與國際競爭力上的卓越成果。

生物產協獎章委員會召集人、臺北醫學大學張文昌院士宣布，今年「傑出生技產業金質獎」由生達、葡萄王（1707）抱走，「潛力標竿獎」由友霖、基米（4195）、圓祥生技（6945）、瑞磁、生合（1295）獲得，「傑出新創獎」則由漢康、捷絡、澄交拿下；另外「年度產業創新獎」中，永笙-KY（4178）以「臍帶血幹細胞新藥REGENECYTE」、工研院「創新雙標靶青光眼藥物」、鉅怡智慧「FaceHeart Vitals」和正瀚-創（6534）「精準導向胜肽-POPs」、葡萄王「康爾動乳酸菌球顆粒」勝出。

生物產業發展協會理事長劉理成表示，「Taiwan BIO Awards 」傑出生技產業獎為協會每年重點舉辦的重要獎項，該獎項不僅肯定已具卓越成就的企業，更期望發掘深具潛力的新星，激發產業持續創新動能。

近年全球生技產業正面臨技術轉型與國際布局的關鍵時刻，台灣在此浪潮中展現堅實韌性與創新突破。從今年得獎名單可看出台灣產業的多元發展，包括創新藥物、細胞與免疫療法、再生醫療、CRDMO、IVD精準診斷、高階醫材、醫療AI、農業生技及健康食品等領域，皆呈現高度研發能量與市場潛力，反映出台灣生技產業鏈已趨成熟，並逐步走向國際。

張文昌表示，「傑出生技產業獎」旨在表彰營運績效卓越與具高度潛力之生技企業與學研機構。為確保評選的專業性與公信力，今年由獎章委員會邀集來自產官學研領域共22位專家學者組成評審團，針對各獎項設有之評選重點，進行嚴謹的審查與多輪討論。最終，共有15家機構及其產品技術脫穎而出，獲此殊榮。

2025傑出生技產業獎頒獎典禮將於7月23-27日舉行的「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」期間登場，並由政府首長親自頒發獎項，公開表揚得獎者。為擴大得獎單位的國際能見度與產業影響力，大會特別規劃「傑出生技廠商發表會」，安排得獎企業於主要議程中分享其成功經驗與創新技術，藉由國際展會平台，促進國際交流與合作，進一步帶動產業持續精進與成長。