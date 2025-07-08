亞洲生技大會7月23日登場 吸引19國廠商、規模創新高

亞洲最大生技盛會「2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」將在7月23日至27日登場，今年匯聚19國、850家國內外廠商參與，展出攤位2,200個展位，及一對一媒合數量均創歷史新高。

亞洲生技大會8日舉行展前記者會，主辦單位-台灣生物產業發展協會理事長劉理成表示，今年大會除了延續去年舉辦創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，以及亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等四大活動，今年更新增國家生技園區Demo Day、及比翼x北醫x秀傳Demo Day，活動延長至九天、橫跨三周，規模創歷史新高。

亞洲生技大展今年的展出，以產業上中下游區段劃分23個展區，共計19參展國家、近850參廠商、2,200+攤位，預計將吸引超過50國生技專業人士共襄盛舉，打造亞洲最具規模的生技交流平台。展覽共吸引19個國家參展，包括美國、瑞士、日本、澳洲、比利時、印度、波蘭、奧地利、菲律賓、泰國等生技強國與新興國家組成12大國家館，還有英國、中國大陸、韓國、馬來西亞、新加坡、義大利等多國企業參展。

場內參展企業包括藥華藥（6446）、保瑞（6472）、中裕（4147）、台康（6589）、逸達（6576）、台耀（4746）、昱展新藥（6785）、長佳智能（6841）、永昕（4726）、台新藥（6838）、Merck、FUJIFILM、Cytiva、BD、Charles River、Lonza、Labcorp等國際龍頭企業齊聚展出；另有經濟部、衛福部、國科會、國衛院等八大政府主題館，與中國醫、成大、清大、臺大、北醫、北科大等超過10大學研機構，共同分享在生醫領域的創新進展。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，2025年大會主題為「Next Wave of Biotech Opportunities 掌握亞洲生技新契機」，以宏觀國際視野與多元產業鏈結，攜手引領亞洲生技創新，邁向新世代。其中今年三大亮點專區為CDMO、醫藥醫材、細胞治療及再生醫療區，CDMO（委託開發暨製造服務）專區聚集國內外重點製造商參展，包括保瑞、台康、臺灣生物醫藥製造、台耀、中裕新藥、永昕、台新藥、霖揚、潤雅、聯亞藥、日隆精化及台灣CDMO聯盟等廠商，展示先進技術與製造量能。

醫藥醫材專區則由藥華、蘑法、國鼎（4132）、逸達、溫帝、友華（4120）、友霖（4166）、新旭等企業展示最新藥品與醫材研發成果；細胞治療及再生醫療區匯集暢鴻、捷昇、進階（3118）、禮文、瀚醫生技（6999）、冷泉港等多家公司，展現最前沿的治療技術與應用潛力。三大主題專區集結領域關鍵廠商與最新成果，不僅完整呈現台灣生醫技術趨勢，更為國際合作與創新鏈結開啟嶄新契機。

此外，今年更有來自29個國家，超過400家國內外生技公司報名商機媒合，預計有超過8,000場次的媒合邀請。看好與台灣生技產業合作機會，澳洲、美國、加拿大、比利時等國家亦特別舉辦區域合作論壇及商洽會；外貿協會也首次於亞洲生技大展期間，舉辦醫材保健美容商談會，有助於促進產業國際合作機會 。

自7月23-24共有30隊國內外優秀生技公司投資論壇，7月24-26日三天則有超過40場參展商創新技術發表會。隨著併購交易成為國際生技產業趨勢，投資論壇特別邀請國際領導企業高階主管分享，深入探討併購策略與技術授權趨勢；參展商發表會的主題則涵蓋細胞/基因治療、藥品開發應用、癌症臨床與藥物檢測、政府學研單位發表、創新原料應用發表等，全面展現台灣生技產業從原創研發到臨床應用的厚實實力與全球競爭力。

李鍾熙表示，今年大會論壇關注生技產業趨勢及最新的科技發展，邀請國際重磅講者分享，包括聯合國大使及影響力投資家，同時也是BIO Asia Award 2024得主原丈人 (George Hara)，分享生技產業如何驅動經濟成長並創造社會價值；全球生技媒體BioCentury總裁大衛·佛羅斯 (David Flores) 則將帶領大家探討生技市場的策略與投資趨勢。