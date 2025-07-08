台中蛋黃區、山海線房價都跌？盤點19行政區 這區跌幅最大

台中市今年上半年房價出現明顯修正，根據住商機構統計實價登錄資料，個主要行政區中，僅6區房價微幅上漲，其餘13區均呈下跌趨勢。其中以龍井區跌幅最大，平均成交單價27.8萬元，較去年同期下滑11.2%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，不僅蛋黃區難敵盤整壓力，連山線、海線也全面走跌，反映台中房市讓利氛圍已成氣候。

住商指出，沙鹿區上半年均價為27.9萬元，年減8.2%；市中心東區均價28.8萬元，年減9.1%，為跌幅第二高行政區。山線的豐原、太平及霧峰區，也出現68%不等跌幅；而北屯、西屯及南屯等核心區域，則下修14%。

賴志昶表示，疫情後台中推案量暴增，加上捷運、重劃區、台中港等重大建設話題推升房價，但當前買氣疲弱，餘屋去化壓力浮現，導致房價轉向修正。他指出，央行限貸及信用管制亦壓抑購屋力，重劃區行情因此難再追高。

賴志昶說，儘管整體下修，仍有少數行政區逆勢上揚，包括烏日、清水、潭子、中區、西區與南區，漲幅皆不超過4%。住商不動產中區執行協理賴萬分析，這些地區受惠於鐵路建設、低基期或區域機能成熟，且屋主惜售態度強，因而撐住房價。