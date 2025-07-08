快訊

早有預謀？當街持刀殺害妻子、小姨 土城家暴男遭聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

台中蛋黃區、山海線房價都跌？盤點19行政區 這區跌幅最大

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台中市今年上半年房價出現明顯修正。本報資料照片
台中市今年上半年房價出現明顯修正。本報資料照片

台中市今年上半年房價出現明顯修正，根據住商機構統計實價登錄資料，個主要行政區中，僅6區房價微幅上漲，其餘13區均呈下跌趨勢。其中以龍井區跌幅最大，平均成交單價27.8萬元，較去年同期下滑11.2%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，不僅蛋黃區難敵盤整壓力，連山線、海線也全面走跌，反映台中房市讓利氛圍已成氣候。

住商指出，沙鹿區上半年均價為27.9萬元，年減8.2%；市中心東區均價28.8萬元，年減9.1%，為跌幅第二高行政區。山線的豐原、太平及霧峰區，也出現68%不等跌幅；而北屯、西屯及南屯等核心區域，則下修14%。

賴志昶表示，疫情後台中推案量暴增，加上捷運、重劃區、台中港等重大建設話題推升房價，但當前買氣疲弱，餘屋去化壓力浮現，導致房價轉向修正。他指出，央行限貸及信用管制亦壓抑購屋力，重劃區行情因此難再追高。

賴志昶說，儘管整體下修，仍有少數行政區逆勢上揚，包括烏日、清水、潭子、中區、西區與南區，漲幅皆不超過4%。住商不動產中區執行協理賴萬分析，這些地區受惠於鐵路建設、低基期或區域機能成熟，且屋主惜售態度強，因而撐住房價。

賴志昶指出，台中房市雖仍有基本面支撐，但當投資買盤退場、自住買方觀望，房價鬆動將成中短期趨勢。目前市場成交多集中於親民總價或高CP值物件，雖未出現價格全面崩跌，但已顯示市場不再追高。自用型買方應慎選地段與產品，以利資產長期保值。

台中行政區上半年平均成交單價。圖／住商不動產提供
台中行政區上半年平均成交單價。圖／住商不動產提供

台中市 壓力 房價 重劃區

延伸閱讀

百歲阿嬤樂傳好手藝 北市擬增設社區共好中心

法國高溫警報數破紀錄！巴黎鐵塔熱到變形「每日恐位移20公分」

豪雨來襲 中國向四川重慶發布最高等級紅色山洪預警

在地議員吵不停 北市二殯回饋金「同心圓擴大」下會期再審

相關新聞

騎多少付多少 Gogoro首創業界推出「0月租」方案

電動機車龍頭Gogoro再有新創舉，傾聽消費者心聲，推出業界首創的「0月租」方案，不需要繳固定費用，騎多少付多少，打破以...

台中蛋黃區、山海線房價都跌？盤點19行政區 這區跌幅最大

台中市今年上半年房價出現明顯修正，根據住商機構統計實價登錄資料，個主要行政區中，僅6區房價微幅上漲，其餘13區均呈下跌趨...

亞洲生技大會7/23登場 2025選舉年為亞洲帶來新趨勢

2025亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan）將在7月23至27日舉辦，屆時將有來自19國、近850家廠商參展，...

關稅未明…Q2商用不動產交易放緩 仲量聯行：下半年有望回溫、廠辦撐盤

受到對等關稅、政府打炒房政策影響，國內商用不動產市場第二季交易量下滑。仲量聯行董事總經理侯文信表示，今年第二季商用不動產...

台中海線、山線房價齊陷修正潮？ 上半年龍井房價年跌逾一成最多

根據實價資料，扣除交易量體較小行政區，今年上半年台中市僅六處房價正成長，其餘無論山線、海線及市中心行政區皆呈現震盪，顯見...

驚！台中房價下跌了 房仲曝慘況：「這3區」3字頭變2字頭

受政策影響，台中房市交易急凍，很多民眾好奇，台中房價走勢？屋主真讓利嗎？住商機構彙整實登發現，台中今年上半年13區房價下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。