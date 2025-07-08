快訊

早有預謀？當街持刀殺害妻子、小姨 土城家暴男遭聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

技嘉獲日本軟體服務商價值約79億元 AI 伺服器訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

日本軟體服務商Datasection於8日宣布與技嘉 （2376）旗下技鋼簽署價值約2.72億美元（約新台幣 79.19 億元）的採購合約，技鋼將提供625台搭載輝達（NVIDIA） B200的GPU伺服器G894-SD1-AAX5，協助Datasection在大阪打造亞洲最大規模的資料中心。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）表示，此資料中心將可提供超過100 ExaFLOPS的運算效能（FP4），以響應潛在客戶、也就是全球最大雲端服務供應商之一的需求，而這項里程碑式部署，就是將Datasection定位為亞洲重要的AI基礎設施供應商，並啟動向歐洲市場的策略擴張。

Datasection說，集團目前正在推進多個旨在建立AI數據中心的專案，利用配備輝達GPU的超級集群。在為了應對全球輝達GPU的短缺，集團確保了穩定的供應，通過與臺灣伺服器設備供應商的戰略合作夥伴關係。

技鋼副總王俊民表示：「技鋼很榮幸能夠在Datasection部署日本第一個搭載輝達HGX B200 GPU的AI SuperCluster里程碑項目中發揮基礎性作用，透過技鋼科技的工程專業和強大的供應能力，結合Datasection在AI領域的前瞻願景，雙方正在共同加速推動AI轉型的步伐。」

AI GPU 輝達

延伸閱讀

她問去日本泡裸湯「要除毛嗎」？過來人揭1狀況：這點更重要

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

為何石破茂對25％關稅「老神在在」？內行：美國人就是愛買日本車

「至少不是30或35％」石破茂正面解讀關稅…台被慘酸：台幣狂升要10％才贏日韓

相關新聞

川普公布首批關稅 台灣不在名單內 半導體業者直呼不妙

美國總統川普陸續公布對等關稅稅率名單，台灣不在首批洽定稅率名單內 ，而在向來最聽話的日本稅率也高達25%， 身為台積...

離岸太陽能浮台遭颱風吹散 旭東環保股價跌！發聲明對財務無重大影響

屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，在丹娜絲颱風期間被吹散，負責的旭東環保科技公司今日股價大跌16.57%，連忙...

傳特斯拉將暫停生產 Optimus技術瓶頸將引領人型機器人產業轉型

近期中國大陸供應鏈傳出特斯拉將暫停生產人型機器人Optimus的消息，根據TrendForce分析，特斯拉目前主要面臨產...

勤凱合金材料報捷 攻入AI眼鏡供應鏈

電子材料大廠勤凱（4760）公布6月營收為1.51億元，月增6.83%、年增24.7%，為連續第26個月營收維持年成長。...

熙特爾新能源聯手Energy Plug 開拓美洲能源新版圖

熙特爾 (7740) 與加拿大能源儲存解決方案領導者Energy Plug公司正式宣布建立戰略合作聯盟，雙方透過Mal...

家登董座邱銘乾：美國關稅與匯率干擾 微調今年成長目標

台積電（2330）英特爾三星等三大半導體巨頭合作夥伴、晶圓傳載方案商家登（3680）董事長邱銘乾8日回應關於「今年營運成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。