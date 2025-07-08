亞洲生技大會7/23登場 2025選舉年為亞洲帶來新趨勢

2025亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan）將在7月23至27日舉辦，屆時將有來自19國、近850家廠商參展，共設2200展位，規模為該歷史新高，主辦單位台灣生物產業發展協會今天舉行會前記者會，理事長劉理成說，亞洲生技大會是台灣除「台北國際電腦展（Computex）」一大重要展會，盼各界多加響應。

台灣生物產業發展協會秘書長林治華表示，亞洲生技大會2002年至今持續成長，2024年、2025年為全球選舉年，政策變化牽動市場需求、投資趨勢改變，也為亞洲、台灣帶來機會，因此今年大會主題訂為「掌握亞洲生技新生機」活動3大支柱為論壇、展覽、商機媒合，大會去年吸引超過43萬人次與會，且多國在台代表處參與，辦理區域合作論壇。

亞洲生技大會期間，將頒發「Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎」。劉理成表示，該獎項歷屆得主，政府重視生技產業，該獎項歷屆得主均獲總統接見，今年獲獎生技相關領域企業，橫跨創新藥物、免疫療法、再生醫療、精準診斷、醫療AI與農業生技等領域，這反映台灣產業鏈多元與成熟，且正在邁向國際。

林治華表示，展會期間同步舉行多場重點活動，包含商機媒合、創新技術發表與投資論壇。其中商機媒合預計安排超過8千場次交流，來自澳洲、美國、加拿大、比利時等國的企業代表也將參與區域論壇與洽，將舉辦逾40場創新技術發表會，涵蓋細胞治療、癌症藥物、政府科研成果等主題，全面呈現台灣生技實力與全球接軌動能。