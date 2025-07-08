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Gogoro：關稅變數影響不大 下半年市況盼新氣氛

中央社／ 台北8日電
Gogoro代理執行長姜家煒8日下午表示，關稅變數對Gogoro影響不大，他評估關稅對台灣機車產業影響有限。圖／中央社
Gogoro代理執行長姜家煒8日下午表示，關稅變數對Gogoro影響不大，他評估關稅對台灣機車產業影響有限。圖／中央社

睿能創意（Gogoro）代理執行長姜家煒今天表示，關稅變數對Gogoro和台灣機車市場影響不大，對東南亞市場沒有影響，下半年若關稅政策底定，預期買氣回溫，下半年市況有機會回到上升趨勢，「電動機車市場會有新的氣氛」。

Gogoro下午舉行媒體茶敘，宣布Gogoro Network智慧電池交換平台推出零月租方案，涵蓋新舊車主騎乘Gogoro電動機車沒有月租門檻、資費大約等於油資每公里約新台幣1元、以及騎多少付多少等3大特色。

姜家煒指出，Gogoro Network智慧電池上線10年來，在台灣投放超過140萬顆電池，迄今第3代電池持續增加，目前累積布建2700座換電站，在台灣行政區域覆蓋率達到90%，服務將近65萬位車主，提供15種資費方案。

展望今年營運和下半年市況，姜家煒表示，上半年台灣包括汽車和機車市場相對冷，下半年希望Gogoro推出零月租方案後，讓兩輪電動車產業帶動新氣象、累積新動能，加上各車廠拉抬業績以及各品牌新車款推出，期盼電動機車產業回到上升趨勢。

展望未來策略，姜家煒表示，電動機車方面聚焦新產品線和海外特定市場，能源方案方面，持續深化換電服務以及電池應用。

展望未來營運，姜家煒預期，Gogoro Network在2026年目標損益兩平、2027年目標產生自由現金流、2028年Gogoro車輛事業達到損益兩平。

至於在海外市場是否規劃推出零月租方案，姜家煒表示，海外市場電池使用量相對大，周轉速度更快，有機會更快達到損益兩平，新市場先聚焦穩健的B2B應用，了解市場服務樣態，再考量規劃B2C市場。

記者提問關稅變數影響，姜家煒直言，Gogoro車款外銷比重還未拉起來，因此出口關稅影響不大，在Gogoro積極布局的東南亞市場，不受關稅變數影響，他評估關稅對台灣機車產業影響有限，因為美國不太會從台灣進口機車。

不過姜家煒坦言，關稅不確定因素影響消費者購車意願和市場信心，反映在上半年車市買氣較弱，預期下半年若關稅政策底定，市場遞延買氣漸回溫，期盼Gogoro可以「接住」下半年成長動能。

展望電動車發展，姜家煒表示，電動車正進入第2個週期，為加速電動車另一個週期時代到來，Gogoro提前推出零月租方案，要為第2個週期打底。

Gogoro 美國 關稅 電動車

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