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關稅未明…Q2商用不動產交易放緩 仲量聯行：下半年有望回溫、廠辦撐盤

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
仲量聯行今日舉辦2025年第二季不動產季報記者會，仲量聯行董事總經理侯文信（中）、仲量聯行商用不動產部副總經理游淑芬（左）出席分享商用不動產市場趨勢。記者林莉／攝影
仲量聯行今日舉辦2025年第二季不動產季報記者會，仲量聯行董事總經理侯文信（中）、仲量聯行商用不動產部副總經理游淑芬（左）出席分享商用不動產市場趨勢。記者林莉／攝影

受到對等關稅、政府打炒房政策影響，國內商用不動產市場第二季交易量下滑。仲量聯行董事總經理侯文信表示，今年第二季商用不動產買賣總金額為615億元，較第一季下滑24%，年減13%。上半年累積交易金額達1427億元，年減9%。

仲量聯行今日舉辦2025年第二季不動產季報記者會，侯文信指出，第二季受到政策與市場信心影響，業者觀望期拉長，導致土地與商用不動產買賣雙雙下滑，其中A級辦公室市場明顯放緩，不過工業不動產交易連續三季上揚，顯示AI供應鏈仍有剛需，另外他也觀察近年到企業對新型、具規模廠辦偏好增加。

他說，儘管整體市場面臨壓力，但下半年不一定悲觀，由於企業上半年觀望意味濃厚，等待下半年政策明朗，有望帶動交易量成長，加上下半年也是商用不動產旺季。

侯文信表示，目前國內許多建商轉向政府連開案、公辦都更，這些土地為政府取得後主導招商，也比較不會受到政策限制，預期下半年可以出現實質進展與成績。

針對不同資產表現，仲量聯行商用不動產部副總經理游淑芬表示，商辦租賃市場中，200坪以下的微型商辦今年上半年成交占比達48%。她指出，微型商辦因裝潢成本相對較低、決策彈性大，加上租期2年左右，對比傳統辦公室5年更為彈性。

游淑芬說，近期租賃市場詢問度增加二到三倍，這也反映企業因應經濟不確定性，傾向以短租、彈性規劃方式降低投入成本，也為共享辦公室與商業中心帶來新一波需求動能。

政府打炒房政策仍未鬆綁，侯文信說，預期今年第四季或明年第一季將有較明確的政策調整方向。雖然住宅市場受到抑制，但資金尚未全面撤出，未來仍需關注產業結構與資金動能變化。

至於對等關稅的影響，侯文信指出，工業不動產買賣在AI供應鏈仍具實質需求，短期內數據表現不受明顯衝擊；反觀商用不動產因單價較高，企業普遍傾向觀望、決策趨於保守，預期仍需一到兩季觀察。

整體而言，侯文信表示，台北市信義計畫區A辦平均租金落在每坪3700元左右，若位於高樓層或具特殊條件的頂級辦公室則可上看4000、5000元。中長期來看，商辦租金仍有緩步上升的空間，未來供給出籠時將持續調整取樣基準，以反映市場結構變化。

公辦都更 商辦 關稅

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