騎多少付多少 Gogoro首創業界推出「0月租」方案

電動機車龍頭Gogoro再有新創舉，傾聽消費者心聲，推出業界首創的「0月租」方案，不需要繳固定費用，騎多少付多少，打破以往固定資費方案，車主騎不到里程也要收取高額資費批評。

Gogoro今年4月讓已停止2年的Gogoro騎到飽資費方案將回歸，但改成「離峰時段騎到飽」資費方案，最低每月488元起，分散消費者的換電時段需求。

Gogoro代理執行長姜家煒表示，0月租方案只需要繳部分設定費，依照實際騎乘用量收費，每安時1.1元，換算每公里約1元，與燃油機車幾乎相同。

Gogoro也強調不是短期方案，新申辦台新銀行信用卡友、學生，都可以有設定費全免，而在兩種身分新車主以外，新車主根據購買不同車款，也可以享有全免、半價或是66折的優惠。

Gogoro也說，除了新車主以外，根據統計，現有的65萬車主中，有44%車主改用「0月租」方案會更划算。