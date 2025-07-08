民航局：疏運協調華信、立榮12架次 提供逾2萬座位

交通部民航局8日指出，據統計今天國內線疏運計畫已協調華信、立榮加班機及放大機共12架次，8日早上已再協調航空公司放大台北—金門4架次及加班機2架次、放大台北—澎湖2架次，軍機也一共支援26架次，提供1,820個座位。

民航局表示，國內線民航機表定預計飛航266架次，2萬412座位數，其中金門72架次、6,316座位數，澎湖128架次、1萬824座位數；馬祖航線於8日恢復飛航，飛航26架次、1,760座位數。

民航局說明，8日上午協調華信、立榮總計加班機及放大計12架次，提供1,008座位數。7日已先協調航空公司放大台北—金門及增飛台北—澎湖各2架次，計322座位數；8日早上已再協調航空公司放大台北—金門4架次及加班機2架次、放大台北—澎湖2架次。

此外，民航局也已協調國防部支援軍機12架次，840座位。協助疏運馬祖往松山6架次、松山往馬祖2架次；金門往台北/台中/高雄各1架次；高雄往金門1架次。