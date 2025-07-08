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新北招商再添亮點 家登集團斥資16億元打造試量產研發中心

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
市府透過「招商一條龍」服務，整合各局處資源、強化橫向溝通協調，並有效加速行政審查流程，使企業於去年順利取得使用執照，展現市府與企業攜手並進的執行效率。圖／新北市經發局
市府透過「招商一條龍」服務，整合各局處資源、強化橫向溝通協調，並有效加速行政審查流程，使企業於去年順利取得使用執照，展現市府與企業攜手並進的執行效率。圖／新北市經發局

新北招商捷報再添一筆！全球晶圓載具與EUV光罩盒領導品牌家登集團（3680），斥資約16億元於新北市土城打造地上7層、地下3層的「試量產研發中心」8日正式啟用，預計將創造超過500個高階研發與技術職缺。新北市副市長陳純敬親臨啟用典禮，感謝家登集團董事長邱銘乾長期深耕新北、持續加碼投資，為城市注入強勁的科技創新動能，加速產業升級發展。

新北市副市長陳純敬表示，新北不僅是擁有超過30萬家企業的工商首都，更有全台近1/4的製造、資通訊等核心產業群聚新北，是產業發展的重要基地。土城及樹林一帶是智慧製造重要聚落，家登集團在土城設立「試量產研發中心」，正是新北市半導體精密製造聚落中的關鍵節點，盼推動先進製程與高潔淨度材料應用，帶動產業價值鏈整體升級。

家登集團董事長邱銘乾表示，集團專注於半導體關鍵材料與載具技術的研發與製造，產品應用於先進晶圓製程、國防及醫療等高科技領域。隨著家崎大樓啟用，未來將投入高效能封裝模組（CoWoS）與次世代浸沒式冷卻系統等創新散熱解決方案，持續推升台灣在AI與高階運算領域的競爭力，同時集團規劃再投入超過50億元於土城建立企業營運總部，深化技術布局與擴大產能規模。除產業貢獻外，家登亦長期投入ESG實踐，關注人才培育、產學合作，更獲得國家品質獎與TCSA永續報告書白金獎等多項殊榮，展現對環境保護、誠信治理與社會責任的堅持。

市府透過「招商一條龍」服務，整合各局處資源、強化橫向溝通協調，並有效加速行政審查流程，使企業於去年順利取得使用執照，展現市府與企業攜手並進的執行效率，也讓企業切身感受到「投資新北，市府相挺」的具體行動。

經發局補充，新北市「招商一條龍」服務自108年啟動以來，已成功落實投資300件，總投資金額超過6,215億元，創造逾10萬個就業機會。未來將持續以「安居樂業」為願景，打造高效、友善的投資環境，吸引更多企業落腳新北，共同推動城市邁向高階製造與智慧創新重鎮。

家登 董事長

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