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驚！台中房價下跌了 房仲曝慘況：「這3區」3字頭變2字頭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市各區上半年房價與去年同期房價比較表。圖／住商機構提供
台中市各區上半年房價與去年同期房價比較表。圖／住商機構提供

受政策影響，台中房市交易急凍，很多民眾好奇，台中房價走勢？屋主真讓利嗎？住商機構彙整實登發現，台中今年上半年13區房價下修，其中又以跌幅前3大的龍井、東區、沙鹿等3區，平均每坪單價由3字頭變2字頭最為明顯。

住商機構整理台中市上半年實價資料，扣除交易量體較小行政區後，僅6處房價正成長，其餘呈現震盪，顯見在目前市場氛圍下，價格修正已成定局。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中房市受惠於捷運、大型建設及重劃區等議題，各區近年表現亮眼，但面臨景氣衝擊，市場讓利氛圍擴散，CP值佳或屋主讓利，才有成交機會。

根據實價登錄統計，跌幅最大的龍井今年上半年27.8萬元，較去年同期31.3萬元，跌幅11.2%；其次為東區，今年單價28.8萬元，較去年同期31.7萬元，跌幅9.1%；第三名沙鹿，今年27.9萬元，較去年同期30.4萬元，下修8.2%。此外，豐原、太平及霧峰也有6%至8%跌幅。

賴志昶分析，台中市今年上半年無論海線、山線及市中心都出現房價回跌，顯示台中市整體房價下修已非個案，首先是在疫情後台中市推案暴增，近2年衝高區域房價，但買氣趨冷，有待消化餘屋；二是購屋族群受限於限貸等管制，房價難追高，造成近年重劃區發展核心的西屯、北屯以及南屯等房價難有支撐力道。

根據實登，台中6處行政區房價維持正成長，包含烏日、清水、潭子以及中區、西區以及南區，漲幅4%以內。

住商不動產中區執行協理賴萬分析，這6區逆勢上揚各有原因，如烏日有鐵路經濟效應，潭子、清水則是區域低基期房價，至於中區、西區以及南區由於機能成熟，近年來屋主惜售心態強勁，讓價格能維持守穩。

賴志昶認為，市場投資客散去，剛性買盤觀望，導致房價回調壓力浮現，另由於市場買氣趨緩，真能成交案件多屬親民房價或是具CP值物件，因此呈現整體下修趨勢；建議自用型消費者慎選置產標的，才能讓手中資產仍相對保值。

房價 買氣 重劃區

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