MSCI觀點：亞太投資者日益轉向整體投資組合思維

MSCI近日舉辦亞太機構投資者論壇，與出席的資產所有者和研究機構共同探討整體投資組合策略（Total-Portfolio Approach，簡稱TPA）如何在管理新興風險過程中提供靈活性，並助力投資者把握投資機遇。儘管治理架構和組織文化仍是採用傳統TPA模型所面臨的挑戰，但亞太投資者分享如何調整策略，以適配其投資與風險管理團隊。隨著市場對私募資本的興趣日增，TPA策略對正在重新思考如何衡量投資組合表現的投資者更具吸引力。

MSCI亞太區研究部主管Oleg Ruban在MSCI亞太機構投資者論壇開幕致辭中表示：「在投資組合中按資產類別進行獨立管理的傳統方式，越來越無法適應當今相互關聯的風險和回報驅動因素。」與會的投資行業專家也呼應了類似觀點，他們分享TPA策略如何應對不斷湧現的投資挑戰，包括全球分化加劇、亞洲能源轉型加速以及私募市場的新動態。

相對於按照不同資產類別進行孤立式管理，TPA策略透過一個統一且動態優化的投資組合，從而在風險管理過程中實現決策集中化。

Oleg Ruban補充道：「若將所有資產類別孤立地管理，投資者未必能充分瞭解到不同資產類別之間的關聯。TPA策略主張投資者應該審視每項投資決策對整體組合風險與回報的影響。」

從資產孤島到投資組合層面的全域思維

這次與會的資產所有者和MSCI研究部團隊分享的觀點，與此前在MSCI美國和加拿大機構投資者論壇上同行發表的觀點一致，均認為在投資複雜性加劇且存在「黑天鵝」風險的情況下，TPA策略的吸引力日增。

總部位於澳洲和加拿大的一些大型資產所有者都已採用TPA投資策略，但在調整組織架構以實現全投資組合回報、統一不同投資部分的績效衡量指標方面，採取多種不同的路徑。

亞太投資者表示，在其當地治理架構中推行TPA亦面臨諸多挑戰，尤其是在現有架構多以資產類別劃分投資團隊的情況下。

亞太機構投資者與北美同行的另一類似觀點是，組織文化的演變是實施TPA過程中面臨的首要挑戰。他們指出，投資和風險管理負責人需要確立並持續強化跨部門的共同目標以及團隊合作的重要性。

一位亞太地區的退休基金經理表示，使命感、信任和團隊精神是其公司TPA策略文化的三大支柱。為了灌輸這些價值觀，公司建立非正式的溝通管道，例如管理層的電子通訊群組，並使用「你的出彩，我們精彩」等內部標語來增強凝聚力。

私募資產與氣候：戰略轉捩點

多位與會專家也提到，儘管私募市場的發展是一個不斷反覆運算的過程，但卻至關重要。隨著私募資產在主流投資組合配置中占比持續提升，這一趨勢變得尤為明顯。在當前宏觀環境下，機構投資者對收益和分散風險的需求不斷增長，推動私募股權、私募信貸和基礎設施投資加速發展。

據MSCI預估，到2030年，全球每六美元的可投資資產中，將有一美元配置於私募市場。

MSCI亞洲私募資產業務主管黃詩淋（Shirleen Ng）表示：「這說明私募資產在投資組合管理中的地位日益突出。不過，加碼私募市場並非易事，因為私募市場仍面臨流動性管理、資訊透明度和監管合規等挑戰。總體來看，私募市場已成為全球機構投資組合中不可或缺的一部分，亞太地區同樣如此。」

黃詩淋還指出，私募資本正積極把握由結構性變革帶來的新機會，例如科技顛覆與全球能源轉型。她表示，私募股權和風險投資基金是推動技術創新的重要力量，而私募基礎設施基金則為再生能源、數位基礎設施等關鍵專案提供了必要資金支援。

MSCI 永續與氣候投資解決方案研究主管 Guido Giese在論壇上與投資者探討氣候變化對私募與公開市場資產配置的影響。多位元與會者在談到資金配置時強調，他們正逐步走出「紙上減碳」階段，轉向聚焦推動實體經濟減少碳排，而這樣的實務轉變，也對資產分析工具提出了更高的要求。

Guido Giese 表示：「我們明顯看到，風險建模逐漸轉向關注轉型因素，並聚焦於可信賴的轉型準備度指標。資產所有者不僅想瞭解哪些企業的行動與淨零目標一致，更想瞭解哪些企業能在實現目標的同時保持盈利能力。」

區域視角下的韌性投資

在亞太地區，機構投資者正在將區域視角融入其戰略轉型中。MSCI 北亞區業務主管寺澤亮也（Ryoya Terasawa）在論壇的閉幕演講中回顧這一融合趨勢。

寺澤亮也表示：「人工智慧的應用、氣候轉型和宏觀波動加劇都不是抽象的議題，而是當下正在發生的現實。亞太投資者並不僅是在順應這些趨勢，而是以清晰的方向與堅定的信念引領著趨勢的發展與走向。」

亞太投資者的這一引領力在這次論壇多場對話中充分體現，議題涵蓋氣候融資方式的演變、投資者對二級市場的興趣日增、私募資產配置的擴大，以及個人投資者管道參與度的增長。

黃詩淋也進一步強調這些轉變的重要性。她指出：「以日本為例，其私募市場雖仍趨於謹慎，但正加速發展。戰略性思維、前瞻性政策轉變，以及日趨成熟的投資者，正共同推動私募市場的發展勢頭。」

MSCI 的研究也指出，全球超過 50% 的碳排放來自亞太地區；但同時亞太地區的綠色運輸與能源轉型領域的投資也帶來了可觀的投資回報。2024 年，全球綠色運輸領域59%的資金流向亞洲。

Guido Giese 表示：「亞洲不僅是碳排放集中的地區，也是孕育眾多解決方案的熱土。」

人工智慧、適應力與下一個投資前沿

這次亞太論壇的與會者延續了去年北美論壇的一項重要議題：人工智慧如何推動投資機遇與內部運營流程的變革。與會者普遍認為，人工智慧不僅是一項顛覆性科技，更是驅動機構做出更明智決策的重要工具。

寺澤亮也表示：「人工智慧正在改變我們解讀數據、評估風險與形成見解的方式，對投資治理與透明度的影響才剛剛揭開序幕。」

在以人工智慧與創新為題的圓桌討論環節中，現場即時投票顯示，多數與會者認為，未來五年人工智慧帶來的最大影響將是運營效率的提升，緊隨其後的是風險預測與投資組合建構能力的進步。

儘管人工智慧對投資領域的影響仍在持續深化，論壇著重強調了一個核心觀點，正如一位投資者所言：「誰能適應變化，誰就能創造超額收益。」

Guido Giese 在談到氣候投資時，也引申至對整體投資組合的反思：「我們若只關注減碳而忽略風險與回報的變化，將難以把握全域。機構投資正進入全新篇章：必須兼顧多維思想與長線原則。」