快訊

學界AI人才大流失 美博士生進企業年薪是指導教授5倍

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

彰化累積雨量大範圍紫爆 鄭明典：可能需要周邊縣市支援防救災

Datasection、技鋼簽2.72億美元採購合約 於大阪打造SuperCluster

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
日本上市Saas業者Datasection宣布，與台灣戰略業務合作夥伴技鋼科技簽署一份總價值達2.72億美元採購合約。圖／Datasection提供
日本上市Saas業者Datasection宣布，與台灣戰略業務合作夥伴技鋼科技簽署一份總價值達2.72億美元採購合約。圖／Datasection提供

日本上市Saas業者Datasection宣布，與台灣戰略業務合作夥伴技鋼科技簽署一份總價值達2.72億美元採購合約，由技鋼科技提供總計625台搭配輝達（NVIDIA） B200的GPU伺服器G894-SD1-AAX5，目標在大阪打造日本最先進且是亞洲最大規模的SuperCluster，為日本與亞太區企業提供企業級人工智慧（AI）運算服務，成為亞洲首選AI雲端服務供應商。

Datasection成立於2000年，總部位於日本東京，為全球20個國家、地區的零售行銷領域提供支援，主要業務領域涵蓋AI資料中心、數據科學、營銷解決方案、系統集成。技鋼科技原為技嘉科技網通事業群，於2023年1月1日由技嘉分拆獨立為技鋼科技，除了推動GIGABYTE伺服器業務，也致力研發、製造和銷售GIGABYTE企業級應用產品與解決方案。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）表示，此SuperCluster可提供超過100 ExaFLOPS的運算效能，以響應潛在客戶、也就是全球最大雲端服務供應商之一的需求，而這項里程碑式部署，也將Datasection定位為亞洲AI基礎設施供應商，並啟動歐洲市場擴張策略。

石原典彥指出，此SuperCluster利用輝達最新Blackwell B200技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務。各大企業加速AI轉型計劃，但高效能AI運算基礎設施卻嚴重短缺，使得需求持續高於供應，此部署即在解決此問題，Datasection率先在日本市場推出輝達B200技術，不僅滿足當前需求，還奠定了推動該地區下一代AI創新的基礎設施基礎。

技鋼科技副總經理王俊民表示：「技鋼科技很榮幸能在Datasection部署日本第一個搭載輝達HGX B200 GPU的AI SuperCluster里程碑項目中發揮基礎性作用，透過技鋼科技的工程專業和強大的供應能力，結合Datasection在AI領域的前瞻願景，雙方正在共同加速推動AI轉型的步伐。」

石原典彥指出，隨著製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用人工智慧，日本人工智慧基礎設施市場預計將呈現顯著成長，Datasection憑藉其在B200技術領域的先發優勢，預計將在這個不斷擴張的市場中，持續擴大市占率。

AI 日本 輝達

延伸閱讀

川普對等關稅整理包：現況如何？市場怎麼解讀？川普會繼續TACO嗎？

「至少不是30或35％」石破茂正面解讀關稅…台被慘酸：台幣狂升要10％才贏日韓

日相正面解讀川普關稅還有得談 石破茂：至少不是30%或35%

比解放日多1%！日媒分析川普嚴厲施壓 只再給20天談判

相關新聞

驚！台中房價下跌了 房仲曝慘況：「這3區」3字頭變2字頭

受政策影響，台中房市交易急凍，很多民眾好奇，台中房價走勢？屋主真讓利嗎？住商機構彙整實登發現，台中今年上半年13區房價下...

漢翔上半年百億民機訂單 今年起陸續挹注營收

漢翔（2634）公布114年第2季接單成果，成功再獲國際民機與發動機大廠訂單，總金額達25億元，最快今年就能挹注公司營收...

台中房價全面失守！山海線、屯區都跌了 這區最慘

房市景氣持續低迷，住商機構整理台中市上半年實價資料，扣除交易量體較小行政區後，多達13個行政區呈現下跌，不只山線、海線，...

台中微型商辦吸三群人搶進 實價揭一坪93萬元成交

近期企業「以買代租」趨勢盛行，不少資金流入商用不動產，其中又以微型辦公室最受青睞，實價揭露，興富發（2542）在台中七期...

Datasection與技鋼簽79.1億元採購合約！擬在大阪打造B200超級叢集

日本上市Saas業者Datasection8日宣布，攜手台灣戰略業務合作夥伴技鋼科技（Giga Computing）簽署...

關稅戰像賭博…台商壓力山大 齊聚高球場、瘋山區蓋別墅

美中關稅戰未歇，對台商影響大，許多台商訂單停了，關稅稅率每日浮動，「做生意像在賭博」，齊聚高爾夫球場找解方；房市急凍，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。