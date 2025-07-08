Datasection、技鋼簽2.72億美元採購合約 於大阪打造SuperCluster

日本上市Saas業者Datasection宣布，與台灣戰略業務合作夥伴技鋼科技簽署一份總價值達2.72億美元採購合約，由技鋼科技提供總計625台搭配輝達（NVIDIA） B200的GPU伺服器G894-SD1-AAX5，目標在大阪打造日本最先進且是亞洲最大規模的SuperCluster，為日本與亞太區企業提供企業級人工智慧（AI）運算服務，成為亞洲首選AI雲端服務供應商。

Datasection成立於2000年，總部位於日本東京，為全球20個國家、地區的零售行銷領域提供支援，主要業務領域涵蓋AI資料中心、數據科學、營銷解決方案、系統集成。技鋼科技原為技嘉科技網通事業群，於2023年1月1日由技嘉分拆獨立為技鋼科技，除了推動GIGABYTE伺服器業務，也致力研發、製造和銷售GIGABYTE企業級應用產品與解決方案。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）表示，此SuperCluster可提供超過100 ExaFLOPS的運算效能，以響應潛在客戶、也就是全球最大雲端服務供應商之一的需求，而這項里程碑式部署，也將Datasection定位為亞洲AI基礎設施供應商，並啟動歐洲市場擴張策略。

石原典彥指出，此SuperCluster利用輝達最新Blackwell B200技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務。各大企業加速AI轉型計劃，但高效能AI運算基礎設施卻嚴重短缺，使得需求持續高於供應，此部署即在解決此問題，Datasection率先在日本市場推出輝達B200技術，不僅滿足當前需求，還奠定了推動該地區下一代AI創新的基礎設施基礎。

技鋼科技副總經理王俊民表示：「技鋼科技很榮幸能在Datasection部署日本第一個搭載輝達HGX B200 GPU的AI SuperCluster里程碑項目中發揮基礎性作用，透過技鋼科技的工程專業和強大的供應能力，結合Datasection在AI領域的前瞻願景，雙方正在共同加速推動AI轉型的步伐。」

石原典彥指出，隨著製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用人工智慧，日本人工智慧基礎設施市場預計將呈現顯著成長，Datasection憑藉其在B200技術領域的先發優勢，預計將在這個不斷擴張的市場中，持續擴大市占率。