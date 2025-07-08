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漢翔上半年百億民機訂單 今年起陸續挹注營收

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢翔公司台灣先進複材中心（TACC）。黃淑惠攝
漢翔公司台灣先進複材中心（TACC）。黃淑惠攝

漢翔（2634）公布114年第2季接單成果，成功再獲國際民機與發動機大廠訂單，總金額達25億元，最快今年就能挹注公司營收。回顧今年第1季，漢翔已累積85億元新訂單，並在巴黎航展中有所收穫，上半年民機與發動機累計接單已破百億。

此次承接訂單，客戶橫跨美洲、歐洲、亞洲等全球航太指標企業，產品主要為單走道客機各區段零組件以及發動機零組件製造。

全球旅運需求量不斷推升，但國際間仍面臨區域情勢緊張、供應鏈不穩定等問題。漢翔以良好的製造品質與履約能力，與客戶之間保持長期信任關係，因而能再次斬獲新訂單。目前全球商務旅運常見的主流機種，機身內外都有來自漢翔的產品，代表漢翔承製的零組件，深獲國際市場肯定。

漢翔在民機業務方面，靠著主流機種的需求成長，為漢翔下半年起的營運注入一劑強心針，長線方面則保持審慎樂觀，持續聚焦關鍵技術研發，以滿足不斷變化的市場需求。

漢翔向來依循政府產業政策，也以積極作為回應全球產業結構的難題，勇於面對短期震盪，更專注於長期目標。胡開宏董事長強調，與國際盟友尚有許多合作案都在努力洽談中，未來有新的消息，都會陸續公布，讓國人知道，台灣在國際航空供應鏈上占有一席之地。

漢翔 董事長

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