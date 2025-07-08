台中屋主真讓利？13行政區房價現下修 房價盤整態勢明確

做為中部首善與全台第二大都，推案量與房價漲幅都名列前茅的台中市，近期市況表現如何備受關注。住商機構整理台中市上半年實價資料，扣除交易量體較小行政區後，發現僅6處房價正成長，其餘無論山線、海線及市中心行政區皆呈現震盪，顯見在目前市場氛圍下，價格修正已成定局。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中房市受惠於捷運、大型建設及重劃區等利多議題，各區近年皆有亮眼表現，但面臨景氣衝擊，市場讓利氛圍逐漸擴散，而從實價資料觀察發現，CP值佳或是屋主願意讓利，成交才有機會。

據實價登錄統計，台中市龍井區今年上半年平均成交單價約27.8萬元，相比去年同期成交單價31.3萬元，一年跌幅達11.2%，為台中跌幅最大行政區。

此外，同為台中海線的沙鹿，上半年平均成交單價約27.9萬元，相較去年同期下修8.2%；不僅海線出現盤整，市中心的東區上半年平均單價行情約28.8萬元，但比較去年同期，區位價格跌幅也達9.1%，排名各行政區中的第二名。

另外，台中市山線行政區如豐原、太平及霧峰區，上半年房價相對去年同期，也有6%至8%等不同程度的跌勢出現；至於以往為台中房市發展重心的北屯、西屯以及南屯等區域，也出現1%至4%不等的下修。

賴志昶表示，上半年台中市無論海線、山線及市中心都出現房價回跌，顯示台中市整體房價下修已非個案。

會有如此現象，首先是在疫情後台中市推案量大幅暴增，無論有台中港等議題加持的海線，或是因市中心開發飽和而推案外擴的山線，近二年皆湧入大量預售供給，衝高區域房價，但面臨買氣趨冷，有待消化餘屋，讓市場行情逐步下修。

其次是購屋族群受限於央行限貸、信用管制措施，已難以追高價位，造成台中市近年重劃區發展核心的西屯、北屯以及南屯等區域，價格亦難有支撐力道。

另據實價資料，台中市仍有6處行政區房價維持正成長，包含烏日、清水、潭子，及中區、西區南區，但房價成長幅度些微，僅約維持在4%以內。

住商不動產中區執行協理賴萬分析，上述區域仍能逆勢上揚各有原因，如烏日有鐵路經濟及大型百貨商場開發效應，潭子、清水則是區域低基期房價，至於中區、西區以及南區由於機能成熟，近年來屋主惜售心態強勁，讓價格能維持守穩。

賴志昶認為，台中市各大區塊由於重大建設利多，吸引推案熱潮，但因市場供給快速增加，面臨房市翻轉之際，市場投資置產族群散去，剛性需求買盤亦是觀望，導致房價回調壓力浮現。

另由於市場買氣趨緩，真能成交案件多屬親民房價或是具CP值物件，整體統計也因此呈現下修趨勢。