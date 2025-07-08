家登集團家崎大樓落成 打造新北研發生產新據點

家登集團(3680)斥資16億元在土城興建家崎大樓今日舉行落成典禮 ，是新北市首棟政策獎勵的立體化廠房，家登集團董事長邱銘乾表示，這是因應大客戶異地備援、兼具吸納北部優秀人才，為子公司家崎科技研發及生產基地，並成為新北指標建案。

今日典禮，新創總會、國際獅子會等貴賓雲集，現任總統府資政同時也是家登集團獨立董事沈榮津、益州集團創辦人也是家登獨董事秦嘉鴻、技嘉集團總經理李宜泰等人親自到場，見證雙方緊密的合作關係及家登持續在土城這塊土地上深耕發芽、永續發展的決心。

邱銘乾表示，家崎大樓是土城工業區立體化政策方案下的第一座大樓，新北市副市長陳純敬到場祝賀親致詞表示，此次家登集團研發與生產基地的落成，正是新北市半導體精密製造聚落中的關鍵節點，盼推動先進製程與高潔淨度材料應用，帶動產業價值鏈整體升級。同時也感謝家登集團邱銘乾董事長長期深耕新北、持續加碼投資，為城市注入強勁的科技創新動能。

家登集團強調，近期全球產業局勢變化劇烈，預期全球的貿易環境會更趨挑戰，集團為因應企業持續營運，分散工廠集中風險，於2020年8月7日斥資4.87億元新台幣向益州集團取得基地870.29坪，並陸續整合周邊畸零地至901.45坪，建造地下三層，地上七層，每層挑高6至7.5米的研發及生產基地，共計5248.07坪，於2020年4月27日開工動土，2024年5月9日上樑，並於今年終於完工落成並啟用，這造價16億的集團大樓將會成為家登與子公司家崎科技重要的研發與生產基地。