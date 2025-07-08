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台中房價全面失守！山海線、屯區都跌了 這區最慘

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台中房市示意圖。圖／記者游智文攝影

房市景氣持續低迷，住商機構整理台中市上半年實價資料，扣除交易量體較小行政區後，多達13個行政區呈現下跌，不只山線、海線，三大屯區以及市中心行政區都反轉走跌。

其中，台中市龍井區今年上半年平均成交單價約27.8萬元，相比去年同期成交單價31.3萬元，一年跌幅達11%，為台中跌幅最大行政區。

市中心的東區上半年平均單價約28.8萬元，較去年同期，區位價格跌幅約9%，跌幅排名各行政區中的第二名。

同為台中海線的沙鹿上半年平均成交單價約27.9萬元，相較去年同期下修8%，排名第三。

另外，台中山線行政區如豐原、太平及霧峰區，上半年房價相對去年同期，也有6~8%等不同程度的跌勢出現；至於以往為台中房市發展重心的北屯、西屯以及南屯等區域，也出現1~4%不等的下修。

賴志昶表示，上半年台中市無論海線、山線及市中心都出現房價回跌，顯示台中市整體房價下修已非個案，會有如此現象，主因有二：

首先是在疫情後台中市推案量大幅暴增，無論有台中港等議題加持的海線，或是因市中心開發飽和而推案外擴的山線，近2年皆湧入大量預售供給，衝高區域房價，但面臨買氣趨冷，有待消化餘屋，讓市場行情逐步下修。

二是購屋族群受限於央行限貸、信用管制措施，已難以追高價位，造成台中市近年重劃區發展核心的西屯、北屯以及南屯等區域，價格亦難有支撐力道。

另據實價資料，台中市仍有6處行政區房價維持正成長，包含烏日、清水、潭子以及中區、西區以及南區，惟房價成長幅度些微，僅維持在4%以內。

住商不動產中區執行協理賴萬分析，上述區域仍能逆勢上揚各有原因，如烏日有鐵路經濟效應，潭子、清水則是區域低基期房價，至於中區、西區以及南區由於機能成熟，近年來屋主惜售心態強勁，讓價格能維持守穩。

賴志昶表示，台中市各大區塊由於重大建設利多，吸引推案熱潮，但由於市場供給快速增加，面臨房市翻轉之際，市場投資置產族群散去，剛性需求買盤亦是觀望，導致房價回調壓力浮現。

另由於市場買氣趨緩，真能成交案件多屬親民房價或是具CP值物件，整體統計也因此呈現下修趨勢。

但對購屋民眾來說，由於此類物件成交快速，體感上卻仍未廣泛感到市場價格崩跌，惟現在環境在不追高價情況之下，自用型買方應慎選置產標的，才能在未來面臨房市震盪，還能讓手中資產仍相對保值。

台中行政區H1平均成交單價。（表／住商機構提供）
台中行政區H1平均成交單價。（表／住商機構提供）

房價 房市 買氣

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