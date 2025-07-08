台中微型商辦吸三群人搶進 實價揭一坪93萬元成交

近期企業「以買代租」趨勢盛行，不少資金流入商用不動產，其中又以微型辦公室最受青睞，實價揭露，興富發（2542）在台中七期推出的「市政壹號廣場」，主打25~48坪微型辦公室，實價登錄累積銷售286戶、最高單價突破93萬元。

興富發表示，對於許多企業來說，租金成本已成為企業營運相當龐大的支出，也因此不少企業開始思考購置商用不動產，將支出變成資產，這樣的趨勢促使企業置產潮湧現，以租代買的風潮逐漸成為主流。

由於購置微型商辦不僅可將長期支出轉化為資產，且可進一步增強創業階段財務穩定性，並能為公司節稅，也因此「市政壹號廣場」吸引許多新創企業、自由職業者，以及追求穩定收租的投資人搶進，銷售表現亮麗。

代銷業者表示，市政壹號廣場規畫25坪~48坪，可規畫玄關、咖啡吧、辦公區、主管室、會議室，空間彈性，窗景採光搭配植栽，可提供企業激發團隊勇於創新，嘗試更多可能。

除了室內空間外，市政壹號廣場也由豪宅設計師王勝正操刀打造五大豪辦級公設 ，包括綠蔭迎賓大道、挑高Lobby、商務會談空間、訪客接待區、凌空泳池party pool。

其中，林蔭迎賓大道，王勝正運用擅長的天然石材與光影設計，創造精品飯店的尊榮接待場域。多功能商務會談空間延伸的不只是空間，落地窗台結合綠意與遠景，提供會議交流、小型活動的最佳地點。

訪客接待區提供社交、輕鬆洽談的場域。凌空泳池可以做為品牌發表會的舞台，作為企業舉辦新品發表會、品牌活動的場景。

業者表示，台中正迎來城市黃金時代，多項國際級建設推動城市全面升級。由隈研吾設計的「台中超巨蛋」預計2029年完工，結合展演與體育功能，與「綠美圖」及「臺中國際會展中心」共構中部文化核心。

「綠美圖」融合圖書館、展覽與自然景觀，成為文化新地標。臺灣大道有台中101之稱的「置地廣場台中」進駐，台北101與國泰人壽聯手開發，規劃商場、辦公、高端住宅與五星飯店，預計2029年啟用。

另外建築大師安藤忠雄設計的「童書之森．台中」預定落腳秋紅谷，打造自然融合閱讀的親子文化綠洲。市政路延伸預計2026年通車，串聯七期與工業區，捷運綠線已通車，藍線、橘線規劃中。凱悅集團Andaz、萬豪等國際飯店品牌進駐，觀光與會展動能全面升溫。文化、交通與商業多軸並進，台中正邁向全新未來。