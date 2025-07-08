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家登家崎大樓盛大落成 打造新北研發生產新據點

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登集團全球版圖。記者尹慧中攝影
家登集團全球版圖。記者尹慧中攝影

家登（3680）於8日喜迎新北新據點-家崎大樓落成，現場新創總會、國際獅子會等貴賓雲集，技嘉集團（2376）-李宜泰總經理亦親自到場，見證雙方緊密的合作關係及家登持續在土城這塊土地上深耕發芽、永續發展的決心。家崎大樓是土城工業區立體化政策方案下的第一座大樓，新北市副市長陳純敬親臨啟用典禮，表示此次家登集團研發與生產基地的落成，正是新北市半導體精密製造聚落中的關鍵節點，盼推動先進製程與高潔淨度材料應用，帶動產業價值鏈整體升級。同時也感謝家登集團邱銘乾董事長長期深耕新北、持續加碼投資，為城市注入強勁的科技創新動能。

近期全球產業局勢變化劇烈，預期全球的貿易環境會更趨挑戰，家登集團為因應企業持續營運，分散工廠集中之風險，於2020年8月7日斥資4.87億元新台幣向益州集團取得基地870.29坪，並陸續整合周邊畸零地至901.45坪，建造地下三層，地上七層，每層挑高6至7.5米的研發及生產基地，共計5,248.07坪，於2020年4月27日開工動土，2024年5月9日上樑，並於今年終於完工落成並啟用，這造價16億的集團大樓將會成為家登與子公司家崎科技重要的研發與生產基地。

家登將大客戶的需求、良率、效率擺在第一位，致力於提供零時差、高品質的服務，土城是家登深耕成長的地方，家登在這裡進一步打造研發生產基地，讓子公司-家崎科技進駐之後，能善用北部人才匯集、資源整合之優勢，加速研發效能，專心致志發展半導體高階零件與耗材，為客戶帶來兼具效率與品質的解決方案。家登將在此嶄新的環境，以服務為導向，協同客戶創造新價值，持續貢獻台灣在AI與高階運算領域的競爭力。

家崎大樓盛大落成，家登董座邱銘乾夫婦，以及家登集團夥伴迅得董事長王年清（左2）也受邀出席觀禮。記者尹慧中攝影
家崎大樓盛大落成，家登董座邱銘乾夫婦，以及家登集團夥伴迅得董事長王年清（左2）也受邀出席觀禮。記者尹慧中攝影
家登集團家崎大樓落成，家登董座邱銘乾（右3）與夫人（右2）。記者尹慧中攝影
家登集團家崎大樓落成，家登董座邱銘乾（右3）與夫人（右2）。記者尹慧中攝影
家登集團合作夥伴技嘉集團李宜泰總經理（右1）亦親自到場。記者尹慧中攝影
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家登

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