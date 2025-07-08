長榮航空夏季旅展最低4,041元起 限時19天

長榮航空（2618）推出2025年夏季促銷，即日起至7月25日23:59止，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發之指定航線，優惠票價83折起；此外，長榮航空與日本星野集團旗下的「星野TOMAMU度假村」也推出北海道夏日超值旅遊優惠。即日起，凡購買長榮航空指定北海道機加酒自由行商品，即可獲得價值高達24,000日圓的超值贈禮，包括「新千歲機場至TOMAMU度假村來回巴士接送」及「旭川名勝美食一日遊」及「盡享！美瑛富良野一日遊」。

今年暑假出國風潮強勢回歸，長榮航空指出，熱門亞洲航線，桃園-宿霧來回最低只要4,041元起（未稅）、桃園-首爾來回最低6,373元起（未稅）、桃園-清邁來回最低8,575元起（未稅），桃園-福岡來回最低只要8,730元起（未稅）；歐美澳航線也有超值優惠，桃園-布里斯本來回最低17,591元起（未稅）、桃園-維也納來回最低34,096元起（未稅）、桃園-舊金山來回最低24,588元起（含稅）。

此外，迎接夏天出遊，長榮航空與各大旅行社推出機加酒自由行產品「長榮大旅行家」。「戀戀香港」讓您到香港享受三天兩夜的小旅行，體驗時尚、享受港點，最低6,288元起。「歐洲魔幻時刻」時尚米蘭機加酒最低26,969元起，倫敦也只要26,430元起，各大旅行社還加碼提供交通票券、大禮包、行李配件等獨家超值好禮。日本自由行產品還推出年中大回饋，不管是東京迪士尼樂園，還是即將開幕的沖繩JUNGLIA恐龍主題樂園。

團體行程也有好康！「玩美加族」行程強力推薦阿拉斯加費爾班克斯8天極光之旅，含3晚極光狩獵和珍娜溫泉住宿，售價116,900起，7/31前訂第二人再折7,000。美加雙國洛磯10日遊，暢遊西雅圖、溫哥華及三大國家公園，售價93,900起。「魅力歐洲」行程首推西班牙11天售價106,900起，葡萄牙11天售價104,900起，經典法比荷10天售價104,900起，北歐三峽灣13天售價157,900起。

星野集團指出，本次贈送的一日行程，精選北海道夏季最具代表性的觀光地點，帶您一次體驗夢幻風景與豐富文化：包括旭川名勝美食一日遊行程涵蓋富良野起士工房、OTOKOYAMA SAKE PARK、日本知名的旭川拉麵村，以及旭山動物園，適合喜愛在地美食與文化體驗的旅客；盡享！美瑛富良野一日遊，深入北海道自然景觀腹地，造訪麓鄉展望台、富良野果醬園、富田農場、四季彩之丘、青池、白鬚瀑布與精靈露台，盡覽夏季最迷人的花田與絕美地景。