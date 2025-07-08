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Datasection與技鋼簽79.1億元採購合約！擬在大阪打造B200超級叢集

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
技嘉旗下技鋼、Datasection Inc.攜手合作。Datasection／提供
技嘉旗下技鋼、Datasection Inc.攜手合作。Datasection／提供

日本上市Saas業者Datasection8日宣布，攜手台灣戰略業務合作夥伴技鋼科技（Giga Computing）簽署一份總價值達2.72億美元（約合新台幣79.1億元）採購合約，事實上，技鋼為技嘉（2376）的全資子公司，這次採購將由技鋼提供總計625台搭配輝達（NVIDIA） B200的GPU伺服器G894-SD1-AAX5，目標將會在大阪打造日本最先進且是亞洲最大規模的SuperCluster（超級叢集）。

Datasection執行長石原典彥（Norihiko Ishihara）表示，此SuperCluster將可提供超過100 ExaFLOPS的運算效能（FP4），以響應潛在客戶、也就是全球最大雲端服務供應商之一的需求，而這項里程碑式部署，就是將Datasection定位為亞洲重要的AI基礎設施供應商，並啟動向歐洲市場的策略擴張。

石原典彥指出，此SuperCluster利用輝達最新Blackwell B200技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務，成為亞洲首選AI雲端服務供應商，且隨著各大企業加速AI轉型計劃，但高效能AI運算基礎設施卻嚴重短缺，使得需求持續高於供應，此部署即在解決此問題，Datasection率先在日本市場推出輝達B200技術，不僅滿足當前需求，還奠定了推動該地區下一代AI創新的基礎設施基礎。

技鋼副總經理王俊民（Vincent Wang）表示，團隊很榮幸能夠在Datasection部署日本第一個搭載輝達HGX B200 GPU的AI SuperCluster里程碑項目中發揮基礎性作用，透過技鋼科技的工程專業和強大的供應能力，結合Datasection在AI領域的前瞻願景，雙方正在共同加速推動AI轉型的步伐。

石原典彥認為，Datasection的核心競爭優勢，在於其專有演算法系統TAIZA可優化大規模GPU集群的運行，以應對AI工作負載，與標準集群管理解決方案相比，TAIZA能夠實現更高資源利用率、更低營運成本和更高效能可靠性，為企業客戶提供實際價值，該技術經過專門設計，可最大程度提高AI資料中心架構效率，為機器學習訓練、推理工作負載和高效能運算應用，提供最佳效能。

對此，石原典彥指出，隨著製造、金融服務、醫療保健和科技業加速採用人工智慧，日本人工智慧基礎設施市場預計將呈現顯著成長，Datasection憑藉其在B200技術領域的先發優勢，預計將在這個不斷擴張的市場中，持續擴大市占率。

石原典彥表示，這一里程碑代表著日本、甚至亞洲首個能有此規模的SuperCluster的建成，並以GPU即服務的形式實現商業化，透過輝達、Datasection、技鋼科技3家公司的合作，Datasection很榮幸能夠建立人工智慧基礎設施，將尖端技術創新帶入各行各業和人們的生活，立足日本、放眼全世界。

Datasection執行長石原典彥。Datasection／提供
Datasection執行長石原典彥。Datasection／提供

AI 日本 輝達

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