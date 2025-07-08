快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

華航宣布進駐紐約全新第一航廈 邁向北美營運新里程碑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航提早布局，宣布明年進駐紐約新第一航廈，以旅客的角度從心出發，全面優化長途飛行的搭機體驗，致力帶給旅客嶄新服務。華航提供
華航提早布局，宣布明年進駐紐約新第一航廈，以旅客的角度從心出發，全面優化長途飛行的搭機體驗，致力帶給旅客嶄新服務。華航提供

華航（2610）正式宣布明年進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈（The New Terminal One at JFK），美東時間 7 月 7 日總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式，攜手當地重要夥伴，帶給旅客嶄新的服務體驗，展現華航對北美市場的高度重視，更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。

華航深耕北美市場超過半世紀，桃園 – 紐約航線自 1983 年首航，穩健營運已逾 40 載，是長期布局北美版圖的重要樞紐。紐約甘迺迪國際機場即將啟用的新航廈，結合創新科技及世界級設計，無論在報到、安檢、候機或轉機，都將提供旅客更加輕鬆便捷的服務，同時集結紐約具豐富文化底蘊的多元購物及餐飲空間，讓旅客身處機場，也能沉浸在濃厚的紐約氛圍中。

同時，新航廈導入多項永續設計，包括全美機場中規模最大的太陽能板系統、全面採用電動地面服務設備（eGSE），以及雨水回收再利用的景觀灌溉系統等設施，展現對環境友善的承諾，更與華航長期推動企業永續發展的理念不謀而合。華航提早布局宣布進駐，以旅客的角度從心出發，全面優化長途飛行的搭機體驗。

華航看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網布局，直飛北美重點六大城市，包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及加拿大溫哥華，每周提供超過 40 班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，每周提供共計近 500 個航班，服務北美往返東南亞、東北亞的轉機旅客，進一步鞏固華航展翼全球的營運布局及決心。

華航總經理陳漢銘出席與紐約甘迺迪國際機場新第一航廈宣布合作儀式致詞時表示，將持續深耕紐約航線，開啟北美市場重要里程碑。華航提供
華航總經理陳漢銘出席與紐約甘迺迪國際機場新第一航廈宣布合作儀式致詞時表示，將持續深耕紐約航線，開啟北美市場重要里程碑。華航提供
華航總經理陳漢銘（左二）與紐約甘迺迪國際機場新第一航廈（The New Terminal One at JFK）執行長 Jennifer Aument（右二），共同簽署宣布策略合作。華航提供
華航總經理陳漢銘（左二）與紐約甘迺迪國際機場新第一航廈（The New Terminal One at JFK）執行長 Jennifer Aument（右二），共同簽署宣布策略合作。華航提供

布局 紐約 華航

延伸閱讀

研華北美歐洲市場表現突出 6月營收年增逾18%

丹娜絲來襲 華航高雄往返航班異動

華航帶頭響應國軍升等禮遇…「幫忙做功德」股東會時準備被罵翻！

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

相關新聞

Datasection與技鋼簽79.1億元採購合約！擬在大阪打造B200超級叢集

日本上市Saas業者Datasection8日宣布，攜手台灣戰略業務合作夥伴技鋼科技（Giga Computing）簽署...

關稅戰像賭博…台商壓力山大 齊聚高球場、瘋山區蓋別墅

美中關稅戰未歇，對台商影響大，許多台商訂單停了，關稅稅率每日浮動，「做生意像在賭博」，齊聚高爾夫球場找解方；房市急凍，甚...

儒鴻 下月要調整價格

儒鴻因應匯率與關稅，8月將調價。儒鴻表示，隨著越南關稅底定，先前6、7月皆有補貼客戶關稅共體時艱，但8月起與客戶重新議定...

華新6月營收年下滑25%

華新麗華昨（7）日公告6月營收達129億元、年減25%；累計今年上半年營收911億元、年增2.5%。法人指出，隨著後續華...

智慧經營／上洋產業總經理吳國華靠口碑 擦亮金招牌

在瞬息萬變的商業環境中，上洋產業總經理吳國華以其獨到的經營哲學與前瞻視野，引領公司從穩健成長邁向多元拓展。

從寓言學管理／走動式管理 三要三不要

話說，麥當勞曾面臨嚴重虧損。創辦人雷．克羅克發現，是因主管嚴重的官僚主義，習慣躺在舒適的椅背上指手畫腳。於是他想出「奇招...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。