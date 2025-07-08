華航宣布進駐紐約全新第一航廈 邁向北美營運新里程碑

華航（2610）正式宣布明年進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈（The New Terminal One at JFK），美東時間 7 月 7 日總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式，攜手當地重要夥伴，帶給旅客嶄新的服務體驗，展現華航對北美市場的高度重視，更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。

華航深耕北美市場超過半世紀，桃園 – 紐約航線自 1983 年首航，穩健營運已逾 40 載，是長期布局北美版圖的重要樞紐。紐約甘迺迪國際機場即將啟用的新航廈，結合創新科技及世界級設計，無論在報到、安檢、候機或轉機，都將提供旅客更加輕鬆便捷的服務，同時集結紐約具豐富文化底蘊的多元購物及餐飲空間，讓旅客身處機場，也能沉浸在濃厚的紐約氛圍中。

同時，新航廈導入多項永續設計，包括全美機場中規模最大的太陽能板系統、全面採用電動地面服務設備（eGSE），以及雨水回收再利用的景觀灌溉系統等設施，展現對環境友善的承諾，更與華航長期推動企業永續發展的理念不謀而合。華航提早布局宣布進駐，以旅客的角度從心出發，全面優化長途飛行的搭機體驗。