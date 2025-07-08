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關稅戰像賭博…台商壓力山大 齊聚高球場、瘋山區蓋別墅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「國際台中會」基地位於頭嵙山台中國際高爾夫球場旁，總開發面積達330公頃。記者趙容萱／攝影
「國際台中會」基地位於頭嵙山台中國際高爾夫球場旁，總開發面積達330公頃。記者趙容萱／攝影

美中關稅戰未歇，對台商影響大，許多台商訂單停了，關稅稅率每日浮動，「做生意像在賭博」，齊聚高爾夫球場找解方；房市急凍，甚至出現「退戶比成交多」的負成交窘境，但台中頭嵙山的頂級豪墅市場卻異軍突起，一期熱銷，推出二期。

精湛建設總經理陳志聲分享，他轉述一名台商企業主無奈經歷，「一批貨4月運到美國，周一、二的關稅是25%，周三、四、五貨到時變成免稅，周末到港又改課15%。」連報關行都當天才能知道關稅課多少，「每天就像在賭博，廠商都快瘋了，廠商無所適從，真的很無奈。」

陳志聲指出，台灣很多企業主面對很多世界動盪，壓力很大，大家心都很慌，他笑言，「現在生意最好的就是高爾夫球場，場場爆滿，企業主都在這齊聚找解方。」面對全球衝擊，接下來3到5年的變化可能超越過去30年，他認為「做台灣No.1已經沒有用，要做到Only 1（唯一）才能存活。」

陳志聲認為，國內房地產市場因政策等因素影響，房市交易量急凍，市面上多為2、3年前購入的物件轉售。如今預售市場更慘澹，部分建案的解約戶數已超過銷售戶數，出現「負成交」，預估這樣成交量低迷、以轉售為主的盤整期將持續至少2年。

房市冷颼颼，由國內老牌食品大廠味丹集團與精湛建設合作，在台中市北屯區頭嵙山開發的「國際台中會」百億富豪聚落投資計畫逆勢突圍，以不同於市場的銷售方式，標榜全客製化，採量身訂做、自地自築模式，買家擁有完全自主權，受到高端企業主的青睞。

「國際台中會」基地位於台中國際高爾夫球場旁，總開發面積達330公頃，其中富豪聚落專區占地20公頃，第一期6公頃去年12月進場，目前買家有近四成為上市櫃公司老闆或大股東；第二期6公頃正式開賣，共26個單位，最小單位350坪。

頭嵙山除了「國際台中會」之外，大陸建設另有10公頃的別墅社區合建案，雲品合作的「富貴天心」餐廳預計明年初試營運；「觀玉雲間」Villa溫泉度假飯店預計訂明年動工。委由雲品經營的「芳庭路壹號莊園」預計明年5月1日起提供婚宴服務。

味丹集團與精湛建設合作在台中頭嵙山推出的「國際台中會」一期熱銷，順勢推出二期。記者趙容萱／攝影
味丹集團與精湛建設合作在台中頭嵙山推出的「國際台中會」一期熱銷，順勢推出二期。記者趙容萱／攝影
精湛建設總經理陳志聲在「國際台中會」接待中心化身主廚，現切南澳的新鮮黑鮪魚迎賓。記者趙容萱／攝影
精湛建設總經理陳志聲在「國際台中會」接待中心化身主廚，現切南澳的新鮮黑鮪魚迎賓。記者趙容萱／攝影

企業主 台商 賭博

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