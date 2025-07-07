交通部民航局指出，今（7）日疏運狀況，民航機及軍機共計160架次，提供1萬3,692座位數；全日預估疏運1萬3,125人次，載客率94.8%；至於8日疏運規劃，馬祖航線可恢復飛航，國內線民航機表定預計飛航266架次。

民航局指出，民航機正班機雙向飛航120架次，加班機(含放大機型)飛航26架次，計146架次，提供1萬2,863個座位。另啟動疏運C計畫，協調國防部支援軍機14架次，提供980座位。民航機及軍機共計160架次，提供1萬3,692座位數；全日預估疏運13125人次，載客率94.8%。本日金門及澎湖未能返回本島者，航站已宣導於明日搭乘或候補航班返回本島。

此外，民航局也提到，明日疏運規劃馬祖航線可恢復飛航，國內線民航機表定預計飛航266架次，2萬412座位數，其中金門72架次、6,316座位數，澎湖128架次、1萬824座位數、馬祖26架次、1,760座位數。民航局已先協調航空公司增飛台北—金門、台北—澎湖各2架次，計322座位數；另因應馬祖疏運需求，已預為協調國防部明日支援軍機協助疏運馬祖航線，金門、澎湖則視明日上午疏運狀況持續協調。