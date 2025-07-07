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深耕東協 聯合再生再度亮相泰國國際再生能源周

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合再生深耕東協，再度亮相泰國國際再生能源週。圖／聯合再生提供
聯合再生深耕東協，再度亮相泰國國際再生能源週。圖／聯合再生提供

看好亞洲再生能源市場持續成長，台灣太陽能垂直整合大廠聯合再生（3576）再次參展東南亞年度綠能盛事「2025年泰國國際再生能源周（ASIA Sustainable Energy Week, ASEW）」，展示旗下多款高效能太陽能模組，並分享全方位能源解決方案（Total Solution），呈現台灣綠能產業的專業實力與在地化服務量能，持續擴大聯合再生能源東南亞加值服務中心影響力。

聯合再生近年積極深耕東協市場，目前在泰國已累積完成超過20座太陽能屋頂案場，推動中案場總容量也超過 30MW，積極將泰國廠轉型為東南亞加值服務中心，成為當地企業穩定可靠的再生能源夥伴。此外，聯合再生也正研議與當地大型能源業者及國際基金合作機會，共同投資更多太陽能電站並簽訂長期購電合約（PPA），推動企業用綠電與穩定能源供應，擴大區域市場布局。

聯合再生泰國事業資深處長傅元凱表示，東南亞是全球綠能發展最具潛力的區域之一，泰國作為區域核心市場，更具備完善的政策環境與成長潛力。聯合再生能源將持續深耕在地，以實質建置能力與模組製造優勢，幫助客戶以穩健方式實現綠能轉型。

傅元凱指出，此次再次參與 ASEW ，包含泰國當地能源業者、EPC業者、泰國軍公教等官方部門以及鄰近國家貿易商等，都有來接洽，現場獲得之訂單就超過 3MW 。相信聯合再生在泰國當地市場的能見度與認知度會持續提升，進一步強化與 EPC 承包商、 PPA 能源開發商及其他戰略夥伴的合作機會。

泰國國際再生能源週由泰國能源部、高等教育科技部及投資促進委員會（BOI）共同主辦，為泰國規模最大、最具代表性的能源技術展之一。今年由英富曼集團（Informa Markets）承辦，聚焦能源轉型與淨零碳排目標，於7 月2日至4日在曼谷皇后詩麗吉會展中心（QSNCC）展出，匯聚全球能源轉型關鍵技術與產業鏈核心參與者，吸引多國能源政策單位與國際業者到場交流，現場總人流超過三萬人次。

聯合再生積極開發東南亞市場，持續擴大東南亞加值服務中心影響力。圖／聯合再生提供
聯合再生積極開發東南亞市場，持續擴大東南亞加值服務中心影響力。圖／聯合再生提供

太陽能 東南亞 泰國 聯合再生

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