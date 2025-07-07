貨櫃三雄6月營收將出爐 5月搶運大潮訂單可望挹注

貨櫃三雄長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）6月營收即將出爐，5月大陸出現搶出貨潮推升運價急速飆升，讓近期即將公布的6月營收出現想像空間；7日紅海危機再起，全球貨櫃海運供需再度出現新變化，全球貨櫃輪運價在供需失衡壓力下醞釀反彈。

隨著美國對全球關稅逐步推進，又傳出有商船在紅海受到攻擊，紅海危機再擴大，兩大關鍵讓貨櫃海運原本盪到谷底的運價，有望出現反彈契機；業界認為，在全球關稅底定後，貨量可望逐步放大，加上紅海航線返回遙遙無期，運力恐再度緊縮。

法人分析，雖然遠東到北美線的搶出貨潮比預期短，然而5月在趕出貨的加持下，運價居高不下，直到6月中旬開始市場貨量減少後，運價才開始急跌，北美線運價走低造成長榮、萬海除息行情失靈，陽明即將在7月9日除息，陽明能否走上填息之路，成為牽動貨櫃輪股價走勢的重要關鍵。

國內的航運業者分析，時序已經進入貨櫃輪的傳統旺季，目前北美線受到太多加班船投入衝擊，運價急跌，歐洲線則是因為船舶不足，已經連續二周都是上漲走勢，代表全球船舶依舊處於吃緊情況；最新一期運價四大主要航線僅歐洲線上揚，遠東到北美線的繼續下滑，美西線跌幅擴大。

國內的航運業者認為，本周美國陸續宣布對各國的關稅政策後，關稅的衝擊會開始減緩，隨著運價回跌後，7月開始運價會開始反應市場正常的供、需，在紅海沒有恢復航行前，船舶供給仍舊吃緊，運價有望止跌反彈。

法人認為，國內投資人一直把航運股視為景氣循環股，市場對於運價下滑過於擔心，已經忽略貨櫃三雄去年及今年第1季的表現都很出色；長榮海運、陽明2024年獲利都擠進全台獲利最好的前十名，領先許多的科技業，即便已經出現多年的高獲利，股價依舊無法脫離低本益比。

另外，根據Alphaliner最新報告，截至5月底全球6家市值破百億美元，台灣就有二家進入排行榜，長榮海運市值達到186億美元、較去年同期才68億美元，年增率173%；萬海市值達到103億美元，去年同期才39億美元，年增率164%。