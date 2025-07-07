商業興觀點／性別多元化 提升企業競爭力

隨著ESG（環境、社會、治理）永續發展理念的興起，企業對性別多元化的重視程度顯著提升，不僅是為了展現社會責任，更是基於經營績效與競爭優勢的策略選擇。研究調查顯示，提升女性在決策層的參與比例，不僅有助於企業治理的完善，亦能顯著改善財務表現。

根據CREDIT SUISSE（瑞士信貸）的研究，分析全球2,360間上市公司從2005年到2011年的資料發現：

市值百億美元以下、有女性董事的公司，六年來股價平均表現高出17%；市值百億美元以上、有女性董事的公司，股價平均表現更佳，高出26%；同時，這些公司在股東權益報酬率（ROE）方面，每年平均高出4%。這些數據顯示，在性別多元化的董事會不僅能提升決策品質，也能創造更高的股東報酬，充分展現性別平等與企業績效之間的正向關聯。

在台灣，《女性治理白皮書》調查指出，2023年在全球經濟不確定性加劇的情況下，由女性參與治理的上市公司，營業收入成長比率達43%，高於全體上市公司平均的36%。

此外，在EPS表現上，女性治理的公司達到46%，同樣超過全體上市公司41%的平均水準。

然而，根據2023年度「女性董事比率進度報告」顯示，亞太地區女性擔任董事的平均比率為18.2%，其中澳洲、新加坡、香港和南韓的表現均高於台灣。台灣上市公司女性董事的比率僅達15.6%，顯示本地企業在性別多元化上仍有成長空間。

推動性別多元化不僅僅是社會責任的展現，更是提升企業競爭力的重要手段。

女性在領導層中的參與能帶來多元化的視角，更具包容性的決策風格，有助於企業在變動快速的市場中保持靈活應變的能力。此外，性別多元化的團隊更能激發創新思維，提升團隊的解決問題能力。

此外，國際投資機構如BlackRock Inc.、挪威主權基金等，也將性別多元化納入ESG評估標準，顯示性別平等已成為投資人衡量企業永續價值的重要指標。未來，企業若能積極推動性別平等，並將女性納入決策核心，將更能吸引投資人青睞，進一步強化市場競爭力。

在全球永續發展的潮流中，性別多元化不再只是口號，而是實質影響企業競爭力與財務表現的關鍵因素。透過引入更多女性領導，企業不僅能提升治理結構的健全度，更能透過多元觀點促進創新與成長。

在這樣的背景下，台灣企業若能積極提升女性董事比例，勢必能在國際舞台上展現更強的永續實力。