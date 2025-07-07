發現薇趨勢／讓技術變成話語權

近年，多起科技新聞近似諜報片情節，卻皆為真實事件。

伊朗核物理學家在德黑蘭遭遠端遙控、搭載AI臉部辨識的機槍暗殺；某人權律師的手機，在未點擊任何連結情況下被植入間諜軟體；甚至有假訊息攻勢，使用AI模擬語音與影像。

這些案例背後的核心技術來源之一，不在矽谷，不在深圳，而是以色列。

以色列人口不到千萬，國土面積小於台灣，卻是全球科技新創密度最高的國家，平均每1,500人即有一家新創公司。其技術強項不在平台應用，而是資安、AI、監控系統、生物辨識與語音模擬等底層架構，並廣泛應用於全球政府的數位防禦系統。

這些商業科技，往往源自軍事體系，尤其是以色列國防軍下屬的電子情報單位「Unit 8200」。此單位功能類似美國NSA，卻更靈活高效，被《經濟學人》形容為「最會寫程式的軍隊」。

據《富比士》報導，從中退役的人員創辦超過500家新創企業，包括 Check Point、SentinelOne、Wiz等國際知名資安獨角獸。

Unit 8200的關鍵影響力，在於其塑造的風險導向創業思維。年輕成員自18歲起即處理高敏感情報，須在有限資源下即時決策。

這種預測與滲透為本的訓練，一旦轉入商業領域，即轉化為資安產品的核心邏輯。

例如SentinelOne所開發的AI防禦系統，強調自動化反應與威脅即時隔離，明顯源自軍事實戰情境；Wiz則能迅速掃描雲端架構，辨識潛在風險點，其設計邏輯根植於「假設系統已遭滲透」的前提。

這些產品並非傳統意義上的防禦工具，而更像預警系統，提供近似情報單位的反制能力。更值得關注的是，其技術多具「雙重用途」（dual use）特性，即同一組演算法可用於商業分析，也能應用於社會監控。

最具代表性的爭議，是NSO Group所開發的Pegasus軟體。該軟體原宣稱僅供政府反恐用途，實際卻用於監控記者、異議人士與外國政要。

其「零點滲透」能力，不須任何互動，即可入侵裝置，取得所有通訊紀錄與裝置控制權，已達軍武等級。

NSO為民間公司，其團隊多來自 Unit 8200與情報體系，與以色列國安機構關係密切。其產品早已超越商業工具範疇，成為科技與地緣政治的交匯點。

以色列的特殊之處在於，其同時與美國、中國保持技術往來。美國為其最大軍事合作國，但中國在2010年代亦為以色列科技輸出市場，尤其在通訊、封裝與監控設備領域。

面對中美角力，以色列選擇「模糊策略」，透過第三地轉出口、海外子公司或模組分拆，迴避敏感的技術審查。

以色列於是成為全球科技供應鏈中不可忽視的戰略節點。它不生產終端產品，卻提供演算法、介面模組與資料處理能力。這些「可嵌入」能力，能被各方吸納，而不輕易遭取代。

從台灣視角看，這帶來一個不可迴避的問題：我們是否仍能單靠晶片製造地位，維持科技主導權？我們是否準備好在全球信任機制逐漸重塑的當下，建立屬於自己的技術治理與出口標準？

台灣長年強調創新，卻較少從戰略高度思考科技角色。資訊安全訓練仍偏向系統維運，缺乏進攻性視角與跨領域整合。

關鍵不在於是否複製以色列模式，而在於我們是否願意轉換座標系，把科技視為治理工具，而非僅是產業政策。

未來科技競爭不只是晶片速度或AI應用多寡，而是誰能定義標準、輸出框架、影響治理。技術不再中立，平台不再透明，每一條協議、每一組模型背後，都可能映射國家意志。

以色列之所以不可取代，不在於技術最先進，而是它懂得讓技術變成話語權。我們是否也有這樣的能力？或許，現在正是重新定義台灣科技戰略定位的時候。