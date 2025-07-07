智慧經營／上洋產業總經理吳國華靠口碑 擦亮金招牌

在瞬息萬變的商業環境中，上洋（6728）產業總經理吳國華以其獨到的經營哲學與前瞻視野，引領公司從穩健成長邁向多元拓展。

深耕市占 締造佳績

近年來，上洋展現強勁的成長動能，特別是在空調業務上，儘管台灣市場總量成長有限，上洋憑藉對市場占有率的專注與深耕，締造亮眼成績。吳國華的經營理念不僅是企業成長的縮影，更是一位領導者如何將核心價值融入經營的精彩篇章。

上洋產業深耕台灣數十年，其核心業務「三菱重工空調」表現突出。吳國華指出，儘管台灣空調市場每年總量成長有限，上洋的成功來自於市場占有率的提升。他謙虛地表示：「我們沒有砸錢買廣告，而是靠口碑建立品牌。」

這份口碑源於上洋對客戶服務的承諾與對產品品質的堅持。無論是售後服務、保固政策，還是對安裝商與經銷商的教育訓練，上洋都力求做到最好，讓客戶從體驗中感受品牌價值。

近年來，市場指名度顯著提高，客戶不再僅詢問知名品牌，而是直接指定三菱重工，這正是口碑建立的最佳證明。

在與三菱重工的合作中，上洋不僅是代理商，更是品牌服務提供者。吳國華解釋：「我們不只買進賣出，而是將議價能力建立在品牌價值上。」

海外布局 顯著成長

上洋投入大量資源開發物聯網控制系統、建置完整服務網絡，並參與產品規格定製，這些加值服務使其成為原廠不可或缺的策略夥伴。這也助力上洋在海外市場，特別是快速發展的泰國與越南，取得顯著成長。

除了空調業務，上洋在商用洗衣領域的布局同樣引人注目。吳國華透露，商用洗衣部門的海外拓展已見成效，尤其在東南亞市場，他視其為潛力無窮的「藍海」。

「東南亞是這個行業剛起步的區域，長期來看將是主要市場。」吳國華表示，相較於成熟的美國市場，東南亞發展空間更大，上洋將其視為未來重要的成長動能。

在營運費用與人力布局方面，吳國華坦言，過去兩年因業務擴張，人力成本有所增加，特別是售後服務與銷售人員的增聘。但他強調，這種增長是有策略性的，控制在合理範圍內，反映上洋在快速成長中仍注重精細化管理，確保營收與費用的健康比例。

吳國華的經營哲學不僅體現於數據成長，更在於對品牌長期價值的堅持。他相信，企業成功最終來自對客戶需求的深刻理解與持續滿足。這份對「人」的關懷是經營策略與公司文化的核心。他鼓勵團隊勇於面對挑戰，從經驗中學習，保持市場敏銳度。

展望未來，上洋將繼續深耕台灣市場，同時積極拓展海外版圖。從空調到洗衣設備，從家用小宅到半導體廠區的冰水主機，上洋的多元布局穩步推進。吳國華的理念不僅是一部企業發展史，更是一場關於堅持、創新與服務的經營管理專題，為追求卓越的企業與個人提供寶貴啟示。