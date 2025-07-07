和泰集團攜手uTagGo 推廣「eTag 停車扣繳服務」

和泰集團（2207）致力打造更便利的車生活生態圈，7日宣布攜手uTagGo共同推動「eTag停車扣繳服務」，為車主打造更數位化的智慧車生活生態圈，7月底前透過My Toyota APP與Lexus Plus APP前往申辦「eTag停車扣繳服務」的新用戶，成功開通服務者可獲100點和泰Points，還能抽日本東京雙人來回機票。

和泰集團為持續深化服務體驗，積極推動數位轉型與創新應用，為車主帶來更智慧、便捷的用車體驗；此次與遠通電收旗下專注車生活整合服務的uTagGo平台攜手合作，共同推廣開通「eTag停車扣繳服務」，車主只需完成一次申辦設定，即可享有自動扣繳全台各縣市政府路邊停車費的便利，省去紙本繳費、超商臨櫃繳費或逾期補繳等繁瑣流程。

同時該服務更涵蓋全台超過3,000個合作停車場，進出場時系統即自動辨識車牌並完成繳費，實現免下車、免排隊、免現金的智慧停車體驗，讓車主的用車生活更加輕鬆順暢。和泰集團透過與uTagGo的結盟合作，將eTag停車扣繳服務導入旗下車主APP「 My Toyota」 及 「Lexus Plus」中，共同推廣車主智慧化的用車體驗。

即日起至114年7月31日，TOYOTA及LEXUS車主從My Toyota APP與Lexus Plus APP中前往申辦「eTag停車扣繳服務」後，成功開通且符合資格的新用戶將獲得100點和泰Points，可折抵原廠保養、精品、停車及充電等消費以外，更可至HOTAI購商城折抵家電3C、食品飲料、居家生活、運動休閒及yoxi搭車金等超過4萬件商品。於本活動期間內完成新申辦且啟用eTag停車扣繳服務的TOYOTA、LEXUS車主，除了可獲得和泰Points以外，更有機會抽中「中華航空日本東京雙人來回機票」。