基亞主管證券案確定獲高檢署不起訴 經兩次司法審查釐清事實
基亞（3176）7日公告，該公司於2022年12月29日配合法務部調查局調查公司主管涉違反證券交易法一案，業經司法機關審慎調查後還原真相，已依法不起訴結案。當事人董事長張世忠、前總經理鄭毓仁、前財務長歐朝銓經司法程序釐清事實，已證實自身清白，無違法情事。
基亞生技表示，該案經台灣士林地方檢察署兩次不起訴處分之司法審視，於7日收到台灣高等檢察署確認維持不起訴處分。
基亞生技強調公司向來注重公司治理，要求員工遵守法令、忠實執行公司職務，對於司法調查結果依法公告。
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