和泰車祭颱風災損優惠 旗下品牌維修打八折
和泰汽車集團（2207）減輕消費者因受到風災所造成財損壓力，只要是 Toyota、 Lexus及Hino商用車車主，因本次丹娜絲颱風造成的天然災害，致車輛受損者，其維修之零件及工資均以八折計，其中有關車輛引擎控制單元（俗稱電腦），更提供六折優惠，以期減輕車主負擔。
和泰汽車公司提醒車主，中央氣象署7日已經宣布解除陸上颱風警報，考量到有些地方依舊風雨相當強勁，只要因為颱風造成愛車損傷者，只要有需要請盡速致電各品牌顧客服務中心 聯絡救援事宜，經由和泰集團經銷商拖吊入廠維修者將免付拖吊費。
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