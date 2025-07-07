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颱風警報逐步解除 高鐵8日全線正常營運

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

丹娜絲颱風警報逐步解除，台灣高鐵（2633）公司依據各項氣象資訊綜合研判，決定8日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，此外，對於日前停駛而無法搭乘的旅客則可依規定，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

台灣高鐵指出，本次颱風於嘉義登陸後，高鐵南部路段受異物入侵致電力異常，影響列車正常營運，台灣高鐵公司再次呼籲鄰近高鐵沿線之民眾，颱風季節務必提前加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2.部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

雨量 颱風

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