抵押設定年減24% 新竹領跌3成 房市買氣真冷了？

限貸令與資金審查趨嚴下，房市買氣明顯轉弱。根據內政部最新統計，今年前五個月，全國建物抵押權設定棟數約23.8萬棟，年減逾24%，創近六年同期新低。業者指出，抵押權設定量與購屋貸款息息相關，數據大幅縮水，顯示民眾購屋與申貸意願同步走疲，其中新竹縣年減3成，反映高價區與多屋族壓力下的買盤退潮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，建物抵押權設定，是將房屋作為借款的擔保品，以確保借款人未依約還款時，債權人能將抵押的房產拍賣確保權益，而建物抵押權設定的主要目的，包括新承做房貸案量、轉貸或周轉金，其中又以購屋貸款為大宗，因此建物抵押權設定的減少，也反映出近期民眾申貸購屋的熱度確實不如以往。

張旭嵐指出，今年前五個月抵押棟數縮減，不僅反映限貸令下購屋交易降溫，新承做房貸戶減少，且銀行資金用途審查嚴格，轉增貸的週轉資金不得購屋，加上股匯市高點盤整的壓力下，屋主們轉增貸投資的意願也都下修，導致今年房貸業務量冷卻不少，讓仍有資金水位的銀行也有志難伸。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市的衰退幅度較輕微，是因桃園市的房價，在北台灣都會區對首購族而言相對友善，尤其是蛋白新興重劃區，千萬左右的低總價物件選擇還不少，就算銀行的鑑價成數不如預期，買方補足差額的難度也相對低，因此申貸購屋仍相對踴躍；加上桃園近年重劃區發展熱絡，新案交屋量能旺盛，購屋貸款的申辦需求仍大，因此建物抵押權設定的萎縮幅度較和緩。