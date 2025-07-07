鄉林啟動「輕資產化」策略 賴正鎰：取得資金將加速推動都更計畫

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰7日表示，今年下半年將同步啟動「輕資產化」與「品牌服務輸出」兩大策略，搭配政策資源與市場趨勢，目標打造具國際競爭力的品牌經營新模式。

賴正鎰表示，輕資產計畫將在今年底前執行完畢，不僅可活化資產、提高資金靈活性，增加鄉林的整體獲利，獲得的上百億元資金將會加速推動台北中山區都更的新松町新城計畫，並加大在台灣的投資力道。

據了解，鄉林在大陸投資的南京與青島兩家涵碧樓酒店，將把重資產「輕資產化」，並簽約回來做品牌經營管理，目前正在與國際基金公司、大陸國營企業或壽險業者進行評估交易。

完成輕資產計畫後，將可減少兩家酒店每年攤提折舊約與利息新台幣8億元，以及匯兌損失共超過十億元的提列支出。尤其是近來國際貨幣起伏變化太大，匯兌損失更是難以精準估計，影響年度財務報表的績效。

鄉林「涵碧樓」進軍大陸市場以來，在精品酒店市場排名前五大，由於消費價格高，鄉林打算再推出另一個品牌，切入商務旅遊市場，而為了投入品牌輸出的計畫，鄉林早在十年前就已註冊第二家酒店品牌「阿瑪伊」（Amayi）。

法人指出，大陸商務酒店市場大，如全季酒店主打中高端客群，亞朵酒店主打人文藝術、細節服務，這兩品牌在短短三、四年內就在大陸擁有兩、三千家酒店，每晚可達400至600元人民幣。

因此鄉林集團旗下的涵碧樓酒店，目前北京、上海、武漢、蘇州、廣東深圳及佛山、福建廈門等地區，正在洽談幾塊土地，準備合作飯店經營管理的品牌服務，擴大中高端商務酒店市場的市佔率，靠品牌輸出及收益管理，希望三、五年內也能達到千家規模，為鄉林帶來穩健收益。

法人認為，鄉林集團結合品牌服務輸出與輕資產策略，是目前服務業轉型的最佳典型案例。這不僅有助於減少固定資產壓力，也透過品牌價值提升與科技金融應用，打造企業的國際競爭力。未來是否能像大陸的亞朵與全季那樣大規模連鎖發展，值得觀察。