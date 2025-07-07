丹娜絲襲擊中南部 特力屋社區管家免費到府服務

今年首次侵台颱風-丹娜絲颱風帶來強風豪雨襲擊台灣中南部，強烈風雨後對屋況及清整都是大工程，特力（2908）旗下居家修繕專業賣場特力屋設有清潔、整修專區可供民眾評估；此外，特力屋社區管家可從牆面、地面、抽水至設備換新等提出系統性建議，提供適切的居家整修方案及適用商品建議。

特力屋表示，若因颱風侵襲造成家中嚴重淹水，在淹水及雨水消退後，家中牆面、地面勢必會有汙泥淤積，可先用「高壓清洗機」將牆面、地面等清洗乾淨。後續待風雨停息，確定牆壁壁面完全乾燥後，先將泡水的牆面油漆完全刮除，若大面積泡水，則可使用「研磨機」刮除更省時省力，待牆面完全乾燥後可在水泥表面先封上一層「防水底漆」，再上一般「水泥漆或乳膠漆」；地板部分，若是已泡水的木地板勢必都要拆除銷毀，已不敷使用，建議可安裝「防水稻殼地板」，若家中是大理石、石英磚等石材類地板，在選用地板清潔劑要特別注意，微酸性或微鹼性的清潔劑不適用石材類地板，需選用「中性清潔劑」。

清潔打掃家園之前，為避免觸電，建議住戶先將家中電源箱斷電再全面檢查，被水淹過的插座開關位置，先將外層面板打開，檢查裡面是否有泥沙堆積，清乾淨並確保安全後，再用電風扇或吹風機吹乾，務必保持乾燥。泡水家具部分，若是系統家具也建議拆掉換新；實木型家具可搬至屋外曬乾，晾曬後於外層上「護木油」。若是寢具泡水更易孳生黴菌，建議全部換新。小家電的清整則因內部細節比較難清理，若能清乾淨需待完全晾乾再做測試，測試時建議拉一條延長線並拿到屋外做測試，避免泡水電路板因短路在測試時產生火花甚至引發火災。若家中有地下室或地處低窪面，淹水狀況嚴重，請先確認用電環境安全後，用「發電機及抽水馬達」將積水完全抽除，水抽乾後加用「除濕機」加強以防霉防菌。

台灣已正式進入颱風季，通常民眾的習慣是先囤食糧，然而在風雨強勁時可能會造成家中像是滲漏水、停電等緊急狀況，這些也都需要先準備好及時防護用品以暫時因應補救，像是針對小範圍滲漏水及時防堵「填縫噴劑或防水膠」、加強固定門窗「強固修補膠帶」、供應停電時臨時光源「手電筒或緊急照明燈」，或是可用電池供電小型家電「乾電池」等。特力屋無論實體門市或是線上購物均已設置「防災專區」，提供民眾最適切且方便的居家防災準備。