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國內線午後加開班機 民航局估疏運旅客約1萬3千人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為澎湖機場示意圖。聯合報系資料照
圖為澎湖機場示意圖。聯合報系資料照

受丹娜絲颱風影響的空運國內線7日午後陸續恢復，經民航局協調，今日總計加開12班加班機，另有1班放大機型，預計可疏運旅客近1萬3千人，其中金門與澎湖可疏運近1萬2千人次。

民航局也已向國防部提出申請，希望軍方在天候與戰備量能許可下，支援軍機疏運。民航局也提醒旅客，航班仍可能受天候影響，旅客出發前，務必先確認航班與機位資訊。

民航局統計，今日截至下午2點，國內線取消144架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消33架次、延誤14架次。國內線除馬祖航線今天仍全日取消，其他航線午後陸續恢復，台北、台中、高雄三處機場首班機均於下午1點順利起飛，載運旅客前往金門、澎湖。兩處離島航班也在下午2點半前後回航。

民航局表示，6日受颱風影響，國內線全部取消，民航局自5日丹娜絲颱風海上颱風警報發布後，即積極協調立榮、華信兩家業者放大運能，今天總計加開加班機12班，包括金門航線4班、澎湖航線8班，台北—澎湖另有1班放大機型。

根據民航局統計，包含正班機，今日國內線預計可疏運旅客近1萬3千人次，其中金門與澎湖可疏運近1萬2千人次。民航局也已向國防部提出申請，希望軍方在天候與戰備量能許可下，支援軍機疏運。

由於全台尚未完全脫離颱風影響範圍，航班仍可能受天候影響，加上小三通也陸續恢復，民航局呼籲，旅客請在確認航班與訂位資訊後，再出發前往機場，以利行程規劃，同時避免在機場久候。

民航局 澎湖 颱風

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