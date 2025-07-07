迎戰小暑！7-ELEVEN 化身「冰菓室」 統一布丁冰沙驚喜現身

迎戰悶熱潮濕小暑節氣到來，統一超（2912）7-ELEVEN化身全台最沁涼「冰菓室」，自7月9日起集結CITY CAFE、CITY TEA與雪淋霜、思樂冰推出一系列清涼冰飲品，還有驚喜現身的「CITY TEA統一布丁冰沙」，期望藉由話題商品與酷暑天氣帶動下，不僅創造社群流量話題更帶進年輕新來客，帶動類別業績成長一成以上。

掌握夏季消暑商機，CITY TEA冰菓室系列再推第二彈新品「統一布丁冰沙」，以經典的統一布丁作為冰沙基底風味，上方再放入一整顆統一布丁，搭配主題設計杯，營造豐富視覺感。布丁香氣濃郁，口感綿密滑順，清涼解暑，風味層次豐富，甜而不膩，超適合夏日享用或作為甜點小確幸，7月9日至7月22日享單杯嚐鮮價75元（原價85元）。不僅如此，自7月9日起購買獨家人氣飲品「雪碧清爽檸檬風味思樂冰」，只要加10元就能獲得統一布丁、珍珠、水蜜桃爆爆珠，自己加料創造多重喝法，酷暑出遊就喝思樂冰、「嚼」不無聊！

另外，去年熱銷的「CITY CAFE冰椪糖拿鐵」強勢回歸！以傳統古早味椪糖結合CITY CAFE拿鐵，誕生出獨特香甜焦香與咖啡苦甜交錯創新風味，還吃得到蓬鬆酥脆口感椪糖餅乾，7月16日至7月22日享大杯特惠價77元（原價85元），限量20萬杯，售完為止，去年沒喝到的朋友絕對要把握機會！

不只如此，於7月9日起陸續於限定門市推出令人驚艷的「甜鹽蜜語牛奶霜淇淋」！嚴選泰國清邁龍眼蜜，加入微量海鹽巧妙提味，融合濃醇瑞穗鮮乳製成，完全不添加人工蜂蜜香料，真材實料！鹹中帶甜、甜中有香，第一口驚艷、第二口上癮，讓人忍不住一口接一口！7月7日至7月9日搶先推出3天行動隨時取買二送二。7月9日至8月5日期間每周五六日全口味憑icash 2.0或icash Pay支付享第二件半價。其中7月11日歡慶雪淋霜品牌周年慶與7-ELEVEN DAY更祭出雪淋霜全口味通通買一送一。相揪親朋好友感受鹹甜交融美味魅力！